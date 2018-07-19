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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
19.07.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Ümitler, Ukrayna'yı fena ezdi!

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Ümitler, Ukrayna'yı fena ezdi!

U20 Erkekler Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımız, Ukrayna'yı 104-46 mağlup etti.

Almanya'da devam eden U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'yı 104-46 yenerek çeyrek finale kaldık. Ukrayna gruplarda İspanya'yı mağlup etmişti.

Millilerimiz çeyrek finalde Almanya-İzlanda galibi ile karşılaşacak.

Boyalı alanı etkili kullanarak başladık ve beş dakika dolmadan skoru 14-3'e getirdik. İki takım da savunma yerleşmeden hücum etme çabasında gözükünce tempo yükseldi. 3 sayı bölgesinden Ukrayna 1/11, biz ise 3/4 isabetle oynadık ve ilk periyod 26-12 sona erdi.

Pota altında etkili olmayan devam ettik ve ikinci çeyreğin 3. dakikasında farkı 20 sayıya (30-12) çıkardık. Hücumu çok tempolu oynadık ve Ukrayna'nın savunma dengesini bozup 8. dakikada skoru 53-20'e (33 fark) getirdik, devreyi de 56-21 galip bitirdik.

İlk yarıda yüzde 70 ile üçlük (7/10) attık, Muhaymin Mustafa 13, Berke Atar 11 sayıyla çift hanelere yükseldi.

Üçüncü periyodun 5. dakikasında fark 43 sayıya (68-25) ulaştı, takımımız son çeyreğe 48 sayı (79-31) önde girdi.

Dördüncü çeyreğin 8. dakikasında 100 sayı barajını aştık, maçı 104-46 kazandık.

53 ribaund, 27 asist üreten, 12 top çalan, yüzde 56.5 ile (13/23) üçlük atan takımımızda 6 oyuncumuz çift haneli skorlara yükseldi, Görkem Doğan 10 sayı, 3 ribaund, Alp Karahan 15 sayı (5/7 üçlük), 2 ribaund, 2 asist, Yesukan Onar 10 sayı, 10 ribaund, 3 asist, 2 top çalma, Berke Atar 13 sayı, 9 ribaund, Ömer Utku Al 7 asist, 8 sayı, Şehmus Hazer 10 sayı, 2 asist, Muhaymin Mustafa 14 sayı, 8 ribaund, 2 asistle oynadı.

Grubumuzda birinci olan Litvanya ise yan grubun dördüncüsü İspanya'ya 75-70 yenildi ve çeyrek finale yükselemedi. (BasketFaul)

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