Ümitler, Ukrayna'yı fena ezdi!
U20 Erkekler Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımız, Ukrayna'yı 104-46 mağlup etti.
Almanya'da devam eden U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'yı 104-46 yenerek çeyrek finale kaldık. Ukrayna gruplarda İspanya'yı mağlup etmişti.
Millilerimiz çeyrek finalde Almanya-İzlanda galibi ile karşılaşacak.
Boyalı alanı etkili kullanarak başladık ve beş dakika dolmadan skoru 14-3'e getirdik. İki takım da savunma yerleşmeden hücum etme çabasında gözükünce tempo yükseldi. 3 sayı bölgesinden Ukrayna 1/11, biz ise 3/4 isabetle oynadık ve ilk periyod 26-12 sona erdi.
Pota altında etkili olmayan devam ettik ve ikinci çeyreğin 3. dakikasında farkı 20 sayıya (30-12) çıkardık. Hücumu çok tempolu oynadık ve Ukrayna'nın savunma dengesini bozup 8. dakikada skoru 53-20'e (33 fark) getirdik, devreyi de 56-21 galip bitirdik.
İlk yarıda yüzde 70 ile üçlük (7/10) attık, Muhaymin Mustafa 13, Berke Atar 11 sayıyla çift hanelere yükseldi.
Üçüncü periyodun 5. dakikasında fark 43 sayıya (68-25) ulaştı, takımımız son çeyreğe 48 sayı (79-31) önde girdi.
Dördüncü çeyreğin 8. dakikasında 100 sayı barajını aştık, maçı 104-46 kazandık.
53 ribaund, 27 asist üreten, 12 top çalan, yüzde 56.5 ile (13/23) üçlük atan takımımızda 6 oyuncumuz çift haneli skorlara yükseldi, Görkem Doğan 10 sayı, 3 ribaund, Alp Karahan 15 sayı (5/7 üçlük), 2 ribaund, 2 asist, Yesukan Onar 10 sayı, 10 ribaund, 3 asist, 2 top çalma, Berke Atar 13 sayı, 9 ribaund, Ömer Utku Al 7 asist, 8 sayı, Şehmus Hazer 10 sayı, 2 asist, Muhaymin Mustafa 14 sayı, 8 ribaund, 2 asistle oynadı.
Grubumuzda birinci olan Litvanya ise yan grubun dördüncüsü İspanya'ya 75-70 yenildi ve çeyrek finale yükselemedi. (BasketFaul)
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