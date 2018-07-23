Ümitler Avrupa beşincisi oldu
Ümit Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nın son gününde Sırbistan'ı 89-73 yenerek beşinci oldu.
Maçın başında ön sahaya çabuk geçerek Sırbistan savunmaya yerleşmeden atış bulmaya çalıştık ve bunda da başarılı olarak 6. dakikayı gerek hızlı hücum, gerek Berke'den bulduğumuz sayılarla 17-8 önde geçtik. Şehmus çembere giderek skor üretti ve ilk periyodu 25-13 önde döndük.
İkinci çeyreğin ilk hücumunda farkı 16 sayıya çıkardık, benchten gelenlerin savunmada aksamasıyla 6. dakikada fark 4 sayıya (36-36-32) geriledi. Soyunma odasına 44-36 önde gittik.
Üçüncü çeyreğe hücumda iyi başladık ancak 3 sayı savunmasındaki hatalarımız yüzünden skoru koparamadık. 6. dakikayı 57-49, periyodu da 54-46 önde döndük.
Dördüncü periyoda 11-5'lik seriyle başlayıp 3 dakika dolmadan skoru 75-63'e getirdi. Çembere giderek farkı 20 sayıya yaklaştıran takımımız karşılaşmayı da 89-73 kazandı.
Ömer Utku Al 15 sayı, 5 ribaund, 5 asist, Berke Atar 14 sayı, 7 ribaund, Şehmus Hazer 12 sayı, Muhaymin Mustafa 13 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Yesukan Onar 10 sayı, 2 ribaund, 2 asistle oynadı. (Basketfaul)
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