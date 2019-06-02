Ümit Şamiloğlu'ndan altın madalya
Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, Dünya Challenge Kupası'nda barfiks aletinde altın madalya aldı.
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda mücadele eden milli sporculardan Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovenya'nın Koper kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ümit Şamiloğlu'nun barfiks aletinde altın madalya aldığı belirtildi.
Milli sporcu yarışmaların ardından düzenlenen törenle madalyasını aldı.
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