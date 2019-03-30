Ümit Öztürk, olaylı maçtan sonra ilk kez! 1. Lig maçına...
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Ümit Öztürk, olaylı "Galatasaray-Trabzonspor" maçından 52 gün sonra ilk kez bir maça atandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Nisan Salı:
16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Turgut Doman
16.00 Atınordu-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan
19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba:
16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Alper Çetin
16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Kadir Sağlam
19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Sarper Barış Saka
52 GÜN SONRA!
Yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK), bir süredir dinlendirilen Ümit Öztürk'e de uzun bir aranın ardından görev verdi.
Son olarak 10 Şubat 2019'da Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi yöneten ve verdiği tartışmalı kararlarla özellikle bordo-mavili camianın tepkisini çeken Öztürk, tam 52 gün sonra yeşil sahaya çıkmış olacak.
Not: Ligin 27. haftasındaki "Adanaspor-Ümraniyespor" maçı, Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası müsabakası nedeniyle 11 Nisan Perşembe gününe ertelendi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle