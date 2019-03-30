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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.03.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Ümit Öztürk, olaylı maçtan sonra ilk kez! 1. Lig maçına...

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Ümit Öztürk, olaylı maçtan sonra ilk kez! 1. Lig maçına...

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Ümit Öztürk, olaylı "Galatasaray-Trabzonspor" maçından 52 gün sonra ilk kez bir maça atandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Nisan Salı:
16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Turgut Doman
16.00 Atınordu-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan
19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:
16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Alper Çetin
16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Kadir Sağlam
19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Sarper Barış Saka

52 GÜN SONRA!

Yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK), bir süredir dinlendirilen Ümit Öztürk'e de uzun bir aranın ardından görev verdi.

Son olarak 10 Şubat 2019'da Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi yöneten ve verdiği tartışmalı kararlarla özellikle bordo-mavili camianın tepkisini çeken Öztürk, tam 52 gün sonra yeşil sahaya çıkmış olacak.

Not: Ligin 27. haftasındaki "Adanaspor-Ümraniyespor" maçı, Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası müsabakası nedeniyle 11 Nisan Perşembe gününe ertelendi. 

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Ümit Öztürk, olaylı maçtan sonra ilk kez 1. Lig maçına...

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