Ümit Özat'tan transfer açıklaması! Batalla...

Kanal 24'e açıklamalarda bulunan Ümit Özat'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İkinci kez göreve geldiğimizde takım revir gibiydi"

"İkinci yarı hazırlıkları iyi ama eksik hazırlanıyoruz, sakat oyuncularımız var. İkinci gelişimizde revire gelmiş gibiydik, 8-10 tane sakat vardı. Geçen sezon ligin en az gol yiyen takımlarından birisiydik. 16 haftalık arada 25-26 tane gol yemiş bu takım, nasıl başardılar bilmiyorum. Geldikten sonra takım iyi bir reaksiyon verdi. Burası benin yetiştiğim bir kulüp olmasa, bu sezon gönderildikten sonra geri dönmezdim. Rahmetli başkanımızın isminin verildiği bir sezonda takımı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Taraftarımız isterse düşmeyle ilgili bir sıkıntı yaşamayız. Bize destek verirlerse ilk 9 arasında yer alırız, ancak 17 hafta deplasman havası yaratırlarsa ligde kalmak için mücadele veririz. 34 puanın üzerinin ligde kalacağını düşünüyorum. Yukarının yarışının son haftalara kadar süreceğini düşünüyorum."

Ümit Özat'tan transfer açıklaması

"Bu oyuncular kaliteli oyuncular. Ancak Batalla tarzında oyuncu arıyoruz. Oyuncu çok da oyuncudan oyuncuya fark var. 1-2 milyon Euro versen dünya kadar oyuncu var. Yurtiçinden oyuncular da olabilir, yurtdışından oyuncular da olabilir. İkinci yarı bizi çok zorlu bir periyot bekliyor." (Ajansspor)