Ümit Özat'tan olay sözler... Bakkal, kıraathane işini iyi bilir!

İşte Ümit Özat'ın açıklamalarından önemli satır başları:



- Yönetimle hiçbir sorunumuz olmadı. Başkan Murat Cavcav ile kavgamız olmadı. İstediğim her transfer yapıldı. Yok dersem, Allah adamı taş eder.

- Tek üzüldüğüm konu. Bu kadar güvenilip 3. haftada bu süreyi kısıtlamak. Yeni bir takım olduğumuz için zor bir süreç olacaktı. O takımın uyum sürecini aşmasına 4-5 hafta daha var. Görevden ayrılmak da normal. Her antrenör buna alışkın olmalı.

- Mesut Bakkal benim muhattabım değil. Mesut Bakkal işiyle ilgilenecek. Sivasspor’da herkes biliyor, soyunma odasında futbolculara ana avrat küfür edip kovulduğunu.

- Kendi odasında şimdi kim oturuyor hepsini biliyoruz. Hastaneye başhekim olmadı. İşine bakacak. Mesut Bakkal kıraathane işini iyi bilir. Denizlispor’da çalışırken kıraathane işletiyordu.

BENİM ÇAPIMDA DEĞİL

- Mesut Bakkal işine baksın, işini yapsın. Mesut Bakkal benim polemiğe gireceğim bir insan değil. Rahmetliden dolayı sustum, bu konuyla ilgili konuşmadım.

- Mesut Bakkal benim çapımda değil. Milli takımda hocalığımızı yaptı. Senin yapacağın iş bu açıklamalar değil. Geçen yılda köy kıraathanesiydi.

- Son 10 yılın en iyi derecesini yaptık. Mesut Bakkal'ın bunları konuşması doğru değil. Çalışmalarımla ilgili plan yaparım ama geleceğimle ilgili plan yapmam. (Ajansspor)