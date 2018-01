Ümit Özat'tan flaş açıklamalar! Psikolojik yönden...

Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu kendi adına ikiye ayırdığını belirterek, "Biri ilk 3, diğeri de son 5 hafta. Aradaki dönem benim olmadığım bölümdü. Benim açımdan git geller oldu. Tam yeni gelen oyuncularla uyum sürecini aşmaya çalışırken bir ayrılık oldu. Sonrasında yeniden birleştik. O ara takıma büyük zarar verdi. 25-26 gol yemiş, psikolojik olarak bitmiş bir takım vardı. İkinci gelişimizde oyuncuları hem moral ve motivasyon hem de oyunsal olarak yukarı çektik. İnşallah ikinci yarıda bunun devamını getiririz." diye konuştu.

Takımdan ayrı kaldığı dönemi değerlendiren Özat, "Geçen seneden oluşan bir ahenk vardı. Her şeyde bir hayır vardır. Bu süreçte ben oyuncuların değerini anladım. Oyuncular da benim değerimi anladı. Bu önemli bir şey." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat, sezonun ikinci yarısında üçlü savunma oynatacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Rakibe göre oynatmayı düşünmüyorum. Kendi oyun anlayışımı yerleştirmeye çalışıyorum. Şu an için kafamdaki oyun üçlü savunma ama maç içinde değişiklik gösterebilir. Önemli olan savunmayı toplu yapabilmek. Sahanın daha iyi parsellendiğini, oyuncularımın buna daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Ancak sezon içinde değişiklik gösterebilir. İyi yolda gittiğimizi düşünüyoruz. Önemli olan ligde sonuçları alabilmek."



- "Aydın Karabulut ve Deniz Yılmaz'ı kadromuza kattık"



Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, devre arası transfer döneminde Aydın Karabulut ve Deniz Yılmaz'ı kadrolarına kattıklarını hatırlattı.

"İkinci yarıda bu oyuncuların da katılımıyla inşallah daha iyi bir Gençlerbirliği izletiriz." diyen Özat, "Aydın Karabulut ve Deniz Yılmaz'ı kadromuza kattık. Aydın, bu kulübü ve camiayı yakından bilen birisi. Deniz Yılmaz, yetenekli, kaliteli ve gelebileceği yerlere henüz gelememiş bir oyuncu. İnşallah çıkışı Gençlerbirliği'nde yakalar." şeklinde görüş belirtti.



- "Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi'nin oyun kalitesi üst düzey"



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, transferde adı büyük takımlarla anılan Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi'nin oyun kalitesinin üst düzey olduğunu söyledi.

İki oyuncunun milli takıma çağrılması gerektiğini savunan Özat, şöyle konuştu:

"Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz'un adının büyük takımlarla anılması beni mutlu ediyor. Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi'nin oyun kalitesi üst düzey. Onları zaman zaman eleştiririm ama daha iyi olmaları için bunu yaparım. Onlar benim ne demek istediğimi iyi biliyor. Bu sene alnımızın akıyla şu işi temizleyelim, Uğur ile Ahmet'in çok daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanıyorum. Buradan Gençlerbirliği iyi değil anlamı çıkmasın. Fenerbahçe ve Galatasaray'da olsalar, Premier Lig'de oynaması lazım derim. O zaman o takımların kötü olduğu anlamına gelmez. Uğur ve Ahmet'in milli takıma gitmeleri gerektiğini de düşünüyorum. Orada bir hoca var. Onun takdiri ama ikisinin de zamanının geldiğini düşünüyorum."

Ümit Özat, Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz'un her şeyin en iyisini hak ettiğini belirterek, "Uğur ve Ahmet herkesten önce antrenmana gelen, kulübü sahiplenen oyuncular. Osmanlıspor maçından sonra nasıl ağladıkları gözümün önünden gitmiyor. O günden sonra ikisine bakış açım 10 kat olumlu oldu. Kişiliklerinden ve oyunculuklarından şüphem yoktu ama bu kulübü ne kadar çok sevdiklerini bir kez daha anladım." ifadelerini kullandı.



- "Son 15-20 yılın en iyi ligi oynanıyor"



Özat, Süper Lig'deki rekabete değinerek, "Son 15-20 yılın en iyi ligi oynanıyor." dedi.

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Özat, şunları kaydetti:

"Bunun nedenlerinden biri Beşiktaş'ın iki sene üst üste şampiyonluğunun verdiği rahatlık, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki neticelerin ardından lige konsantrasyon sağlayamaması. Yoksa Beşiktaş'ın bugünkü durumundan 7-8 puan daha yukarıda olması gerekiyordu. Galatasaray inanılmaz bir çıkış yakaladı ve sonrasında düşüş yaşadı. Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış yakaladı. Fenerbahçe'nin son 6 haftada elde ettiği sonuçlar tüm takımları bir araya topladı. Alt ve üstteki yarışın sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. En rahat grubun da 6 ile 12 arası olduğunu düşünüyorum."

Ligin ilk yarısının en iyi oyuncusu olarak Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ı gösteren Ümit Özat, "Burak Yılmaz, Çin'den geldi. Trabzonspor ile özdeşleşti ama dönmek risk olabilirdi. Trabzonspor'u yukarılara taşıdı. 14 gol atarak büyük bir çıkış yaptı." diyerek sözlerini tamamladı.