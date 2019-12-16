Ümit Özat'tan Bosna ekibine sürpriz imza!
Teknik direktör Ümit Özat, Bosna Hersek takımlarından NK Celik Zenica ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 43 yaşındaki teknik adam yeni kulübünün arması ile poz verdi.
Teknik direktör Ümit Özat'ın yeni takımı Bosna Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica oldu. 43 yaşındaki teknik direktör, yeni takımı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Genç teknik adam son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile çalışmıştı. 2019 Şubat ayında göreve gelen Özat, Eylül ayında takımdan ayrıldı.
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