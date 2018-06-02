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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.06.2018 - 23:29, Son Güncelleme:

Ümit Özat'tan Ali Koç'a yanıt!

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Ümit Özat'tan Ali Koç'a yanıt!

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç'un ilk konuşmaısnın ardından kürsüye gelen Aziz Yıldırım, çok çarpıcı demeçlerde bulundu.

Yıldırım konuşmasında, "Ali Bey, Ümit Özat arıyor şu anda. Denizlispor maçında burada kırmızı kart gördükten sonra sizin locanıza çıkmış gelmiş. Ona kötü bir söz söylemişsiniz, odanızdan attırmışsınız. Telefonda şu an, bağlanmak istiyor Ümit Özat..." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ise Aziz Yıldırım'a yanıt olarak şu yanıtı verdi:

"Maçı tam hatırlamıyorum. Kalecimiz Rüştü'ydü, Ümit de kaptandı. Kırmızı kart görmüştü. Ben de locamda maç seyrediyordum. Ümit Özat da bizim locaya gelmişti. Murat Özaydınlı da bizim locadaydı. Birden baktım arkamda Ümit Özat... Ben de 'Sen ne yaparsın' falan dedim, Murat Özaydınlı da onu dışarı çıkardı. "

Bu gelişmelerin ardından Ümit Özat, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İşte Ümit Özat'ın açıklamaları:

Kongre sırasında ismim geçti. Benim hakkımda telefonla bağlanılacak denildi ama böyle birşeye ne gerek vardı ne de gerek kaldı. Sayın Ali Koç'un anlattığı gibi olaylarda azıyla fazlasıyla yaşanmıştır ve bu zaten yıllardır bilinen bir olaydı. Ben Fenerbahçe takım kaptanıydım ve o zaman bir arkadaşımı savunmak için yapmam gerekeni yapmışımdır ama acı olan sayın Ali Koç'un bu kulübün efsanelerini sayarken para için bu kulübü bırakıp gidenleri efsane ve kulübün temel taşlarından göstermesi üzücüdür. Fenerbahçe'nin iyiliği için ne gerekiyosa o olsun.

Sosyal medyadan mesajını paylaşan Ümit Özat ses getiren mesajının ardından bir açıklama daha yayınladı.

İşte o mesajı:

Kamuoyuna duyurulur önceki gönderide yaptığım açıklama da görüyorum ki bazı şeyler yanlış anlaşılmış. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki ben bütün fenerbahçe camiasının kaptanlığını yaptım. Kongre de adımın geçmesinden dolayı bu yazıyı yazmayı gerekli buldum. Mutlaka başkan adaylarıher seçimde olduğu gibi bir takım yaşanmışlıkları anlatacaktır. Benimle ilgili mevzu bahis olan konuda geçmişte yaşanmıştır bende o gün bir Fenerbahçe kaptanının davranması gerektiği gibi davranmışımdır. Yaptığım hareketle benimle gurur duyması gerekenler beni eleştirmişlerdir. Bu söylemlerden Aziz Yıldırımın tarafını tuttuğumu düşünenlerede şunu söylemek istiyorum ben başkanınen zor zamanlarında bile yanında oldum hatta Mehmet Ali Aydınlar ile olan kongredeen yakınları bile o kongre de yokken ben oradaydım. Bu davranış benim inançlarımla olan bir karardı çünkü beni Fenerbahçeye o almıştı ama öyle görüyorumki hem sayın Ali Koçtan hemde sayın Aziz Yıldırım'dan bu kulübü para için bırakıp gidenleri, bu kulüpte uzın süre kalan ama 6 ay bile oynamamış olanları hatta bu kulüpte şampiyonluk yaşadıktan sonra para için başka kulübe gidenlerle futbolculuğunda Kadıköye rakip çıkmamak için 2. Lig bile olsa Almanyaya giden Kaptan Ümit'i bu takımın efsanlerini sayarken aralarında anmamalarını i, stadın koridorlarında dolaşırken 3 kupa kaldırmış kaptan Ümitin tek başına bir resminin olmaması bile benim adıma o kadar üzücü bir durumdur ki anlatamam. Öyle ki ne sayın Aziz Yıldırım ve ekibinden bugüne kadar bi beklentim olmadığım gibi bugünden sonra da bir beklentim yoktur, ne de sayın Ali Koç ve ekibinden bir beklentim yoktur. Fenerbahçe için en iyisi hangisi ise o olsun.

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