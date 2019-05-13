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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.05.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Ümit Özat'ın 'oruç' açıklaması! 'Yemiyor, içmiyor...'

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Ümit Özat'ın 'oruç' açıklaması! 'Yemiyor, içmiyor...'

Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, oyuncularından Pote'nin iyi bir oyun oynamadığına dikkati çekerek oruç örneği verdi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, play-off hedeflerine ilişkin, "Son ana, son dakikaya, son saniyeye, son saliseye kadar kovalayacağız. Benim bir gram inancım eksilmedi bu konuda." dedi.

Özat, 2-0 kazandıkları Balıkesirspor Baltok maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi oynadıklarını söyleyemeyeceğini, ister istemez maç sırasında oyuncularının kulaklarının dışarıda olduğunu belirtti.

İkinci yarıda 31 puan topladıklarını anımsatan Özat, "Son maçı kazandığımız takdirde 34 puan. İkinci yarıda herhalde puan tablosunda ya birinci ya ikinciyiz. Bir 34 de ilk yarı toplanmış olsa 68 puandı. Buna rağmen kovaladığımız iki tane rakip var. Son ana, son dakikaya, son saniyeye, son saliseye kadar kovalayacağız. Benim bir gram inancım eksilmedi bu konuda. Biz üzerimize düşeni yapacağız, rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz." diye konuştu.
Özat, oyuncularından Pote'nin iyi bir oyun oynamadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Pote'ye ihtiyacımız var ancak arkadaş hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Federasyon bizi neden oyuncularla karşı karşıya getiriyor. Gece saat 03.00'te sahur yapıyor, maça kadar 13 saat, 1,5 saat de öyle, bu oyuncu bir şey yemiyor, içmiyor. Tut desen bir dert tutma desen başka bir dert. Almanya'da maç programı 1-34 haftaya kadar saatiyle belli. Beş defa 15 gün ara verdik. Irkçılık yapmıyorum. Yabancının christmasını düşünüyorsak bizim çocukların da ramazanını düşünelim. Ligi ona göre ayarlayalım."

- Balıkesirspor Baltok cephesi

Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, maçta rakiplerinin stresli, kendilerinin ise çok amacı kalmayan, motivasyonu düşük bir takım olarak daha sakin olduklarını söyledi.

Genç oyunculara şans verdiğini aktaran Bulak, takımdaki maddi sorunlara ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"6 aydır personelimiz maaş almıyor. 9 aydır hocalar almıyor. Futbolcular 10 lira alacakları varsa 2 lira almışlar. Dolayısıyla bu mübarek ramazanda çalışan kardeşlerimiz evine para götüremiyor. Bunların düşünülmesi lazım. Ama yine de ben en azından güler yüz, vücut dilini kullanarak motive etmeye, cebimizdekini paylaşmaya çalışıyorum."

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