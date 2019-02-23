Ümit Özat'ın cezası onandı! 1 maç men...
Tahkim Kurulu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ın 1 maçlık men cezasını onadı.
TFF resmi sitesinden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
Adana Demir Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ümit Özat'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Mbappe'nin Fransa Ligue 1'de bu sezon kaydettiği 20 gol...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle