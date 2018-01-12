Ümit Özat: Ülkenin en mütevazı insanıyım

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Goal.com'a özel röportaj verdi. Özat, ülkenin en mütevazı insanı olduğunu ifade etti.

İşte o röportajdan bir alıntı:

"Niye bu kadar sivrisiniz, diye soracağım ama bunu sorma sebebim şu…"

- "Ben sivri değilim, insanlar çok yumuşak."

"Sözleriniz yanlış yere mi çekiliyor?"

- "Hayır. Bak ne diyorum, ben sivri değilim, insanlar bana göre biraz daha yumuşak. Sözlerimde bir yanlış yok ki yanlış yere çekilsin."

"Şimdi, mesela…"

- "Ne var mesela?"

"'Bu ülkede üç mütevazı insan gösterilecekse, üçüncü değil birinciyim…” Neden?

- "Öyleyim ben. Sokakta oturup dilenciyle ekmek arası yiyebiliyorum. Bakkalda oturup bakkalla ekmek arası kavurma yiyebiliyorum. Hangisi yapıyor bunu? Mütevazılığımı illa ki ekran karşısında mı göstermem lazım? Ekran karşısında kolunda dört tane kitapla gezip, hayatında kitap okumamış adamlar da biliyorum. Onları mı teşhir edeceğim yani? Kim benim gibi girmiş bakkala da gazozla ekmek arası kavurma yemiş? Kim benim gibi gitmiş pazarda pazarcıyla sohbet etmiş? Kim benim gibi herhangi bir mağazaya girip de orada esnafla çay içmiş? Bana birini söyleyin bakayım! Ha, eksiğim ne? Benim bunları reklam yapmamam. Ben bunları reklam yapsam… Bu benim görüşüm, herkes bana katılmak zorunda değil ki. Mütevazılık nedir bana bunun açılımını söylesinler. Bir de ben bir lafı söylerken, insanlar ne düşünür diye bakmam ki? Ne düşünürse düşünsün! Onu mu düşüneceğim bir de? 50 yıldır düşünüyoruz!"