Ümit Özat: Tuncay'a hiç yakışmıyor
Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Göztepe maçı sonrasında yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Ümit Özat maç hakkında görüşleri dışında yorumcularına dair açıklamalarda da bulundu
'İyi takım olduğumuzu gösterdik'
"Göztepe iyi gidiyordu. Biz takviyeler ile iyi takım olduğumuzu gösterdik. Girenin çıkanın fark etmediği bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın ayağına sağlık. Bir gün izinden sonra Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacağız."
'TUNCAY'A YAKIŞMIYOR'
"Tuncay'ı stüdyoda gördüm ona yorumculuk yakışmıyor, sahalara dönmesi lazım. Tümer'e ise 'cuk' diye oturdu."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle