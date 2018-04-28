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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.04.2018 - 16:40, Son Güncelleme:

Ümit Özat: Son maça kadar şansımızı kovalayacağız

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Ümit Özat: Son maça kadar şansımızı kovalayacağız

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "3 maç kaldı. Konuşacak çok şey var ama her zaman bunlar dile getirilmiyor. Neticede Gençlerbirliği, Cumhuriyet yaşında bir kulüp. Son maça kadar şansımızı kovalayacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nde karşılaşma sonrası Teknik Direktör Ümit Özat müsabakayı değerlendirdi.

Özat, "Sivasspor'u tebrik ediyorum. Deplasmanda kazanmanız lazım. Kazanmak için de girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. İlk yarıda duran top dönüşü bir gol yedik. Devamında Manu'nun 3-4 tane pozisyonu var, bunlar gol olsa oyun çok farklı yerlere giderdi. Belki baktığınız zaman Sivasspor bizden daha çok istedi, bizim galip gelmemizi. Daha iyi günlerinde olsalardı maçı çok daha farklı bitirebilirlerdi. Ama kazanan her zaman haklıdır. 3 maç kaldı, konuşacak çok şey var ama her zaman bunlar dile getirilmiyor. Neticede Gençlerbirliği, Cumhuriyet yaşında bir kulüp. Son maça kadar şansımızı kovalayacağız. 10 maç yenilmezlik serisini de yapan bu çocuklardı, bugün kötü oynayan da bu çocuklar. Bu işin para işi kalmadı, bu artık onur meselesi oldu. Umarım bunu son 3 maçta gösterirler" dedi.

"Geçen sezon kimse ödül vermedi"

İlhan Cavcav sezonunda takımın küme düşmek üzere olmasının sorulması üzerine Özat şunları söyledi: "Geçen sezon ligi 8'inci bitirdik, kimse ödül vermedi. Bu sene 8'inci olsak 'niye şampiyonluğa oynamadınız' diyeceklerdi. Galatasaray 100'üncü yılında şampiyon olamadı, Ali Sami Yen'in kemikleri mi sızladı. Rizespor düştü, düştüğü gibi çıktı. Sivasspor düştü, düştüğü gibi çıktı. Kim ister adının verildiği sezon kötü bir şey yaşamayı ama bunlar hayatta var. Bunları kalkıp ölüm, kalım meselesi olarak göstermenin bir anlamı yok. Çünkü yeri geldi Juventus küme düşürüldü. Buradaki tamamen algı operasyonu. Ben her şeyi biliyorum. Bu takıma bir şey olursa sezonun daha ikinci haftasında bu oyunculara, bizlere huzur vermeyen algı operasyonu yapanların bu işte payı çok büyük. Yani başarı da beraberdir, başarısızlık da. Tabii ki zor günler bunlar. Belki çok zor olacak ama olmayacak diye de bir şey yok. Dolayısıyla bu mücadeleyi sürdürmekten, çalışmaktan da başka yapacak bir şeyimiz yok. Futbolda bunlar oluyor. Daha hiçbir şey netleşmiş değil. Önümüzde 3 tane kazanmamız gereken kazanabileceğimiz maçlar var. Hatta 3 tane değil 1 tane var. Önümüzdeki haftaki maç final maçı oluyor."

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