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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.04.2019 - 20:08, Son Güncelleme:

Ümit Özat: "Kaybedince herkes antrenördür"

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Ümit Özat: "Kaybedince herkes antrenördür"

Spor Toto 1. Lig’in 31’inci haftasında Boluspor’u yenen Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, ”Bu sefer girdiğimiz Play-Off rotasında kalıp devam etmek istiyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor evinde Boluspor’u 4-1 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ümit Özat, ”Oyuncularım bana göre iyi mücadele ettiler. Özellikle son iki maçın travmasını çok çabuk atlattılar. Oyuncularımı göstermiş olduğu bu karakterli duruştan ve mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Başkanı ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten en zor günlerimizde hepimizin yanında oluyor. Komple zamanını bizlere ayırıyor. Başkanımızı yönetimimizi, taraftarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Play-Off yolunda son 3 maç. Bu sefer girdiğimiz rota kalıp Play-Off'ta devam etmek istiyorum. Bütün oyuncularıma göstermiş oldukları karakterli ve mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Altınordu maçından beri bir kere bile o 11 ile oynamadık"

Ümit Özat, kaybedince herkesin antrenör olduğunu vurgulayarak, "Bizim ağzımdan o cezalı bu cezalı hiç çıkmadı. Düşünsenize takımın ilk 11’ne giren 5 tane adam cezalı. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir gol yiyorsun Altay maçında. Bugün yediğimiz gol böyle. Bizim organizasyonumuz gibi gol atan olmadı. Hep kendi kendimize yedik. Yükselişe geçtiğimiz Hatay ve Altınordu maçından beri bir kere bile aynı ilk 11 ile oynamadık. Kaybedince dışarıdakiler antrenörlük taslar. Biz bunlara alışığız. Bugün bile hamle yapmak için sonuna kadar bekledik” ifadelerini kullandı.

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