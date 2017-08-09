Ümit Özat: "İyi bir takım kurduk"

Ümit Özat, kulübün internet sitesinde yer alan röportajında, sezon öncesi hazırlıkları, Hollanda kampı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'nı değerlendirdi.

Sezon öncesi hazırlıkların iyi geçtiğini belirten Özat, Süper Lig'in ilk haftasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçına odaklandıklarını vurguladı.

Hollanda kampında Avrupa'nın en iyi takımlarıyla hazırlık maçları yaptıklarını anlatan Özat, "Amacımız kendimizi geliştirmekti. Skorlarının çok bir önemi yoktu. Real Sociedad maçı hariç her karşılaşmaya da sabahında antrenman yaparak, yorgun çıktık. Her maçta da iki 11'e yakın farklı oyuncu denedik. İyi

bir kamp dönemi geçirdik. Kazasız belasız kampımızı bitirdik." ifadelerini kullandı.

TSYD Turnuvası'nın da kendileri açısından iyi geçtiğini aktaran Özat, "Farklı bir statü ile oynadık, yoksa Kardemir Karabükspor ile finalde karşılaşacaktık.

Osmanlıspor maçına iki oyuncu hariç yedek ağırlıklı kadroyla çıktık. O da iyi bir tecrübe oldu. Şimdi oynayacağımız Kardemir Karabükspor maçına odaklandık." şeklinde görülerini aktardı.

Sezonun ilk haftalarında zorlu rakiplerle karşılaşacaklarına dikkati çeken Ümit Özat, şunları kaydetti:

"Fikstür çok da önemli değil. Bu rakiplerle ama arayla ama sırayla sonuçta oynayacaksın. Ben takımıma inanıyorum. İyi bir takım kurduk. Şöyle bir gerçek var, transferlerimizin kumaşı iyi ama performans kaybına uğramış oyuncular. Zaten performans kaybı yaşamasalar bu oyuncuları Türkiye'ye getirme şansınız yok. Onların da 5 haftalık bir uyum süreci olacak. Arkadaşlarını, kulübü, çalışanları tanıdılar ama maç ve rakip tanımak başka bir şey. Öyle ümit ediyorum ki ilk 8 haftayı 10-12 puan aralığında kapatırsak önümüzün daha açık olacağına inanıyorum."



