Ümit Özat ikinci sÄ±raya yükseldi! 9 maç...
SÃ¼per Lig'in 22.hafta maÃ§Ä±nda GenÃ§lerbirliÄŸi sahasÄ±nda GÃ¶ztepe'yi 3-0 gibi farklÄ± bir sonuÃ§la maÄŸlup etti. Ankara ekibi bÃ¶ylece SÃ¼per lig'de yenilmezlik serisini 9 maÃ§a Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ oldu.Â
Ãœmit Ã–zat yÃ¶netimindeki GenÃ§lerbirliÄŸi ligin halen devam eden en uzun ikinci yenilmezlik serisine ulaÅŸtÄ±. GenÃ§lerbirliÄŸi takÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde 15 haftadÄ±r kaybetmeyen Aykut Kocaman yÃ¶netimindeki FenerbahÃ§e var.
Ligin halen devam eden en uzun yenilmezlik serileri
15 maÃ§ - FenerbahÃ§e (Aykut Kocaman)
9 maÃ§- GenÃ§lerbirliÄŸi (Ãœmit Ã–zat)
5 maÃ§ - BeÅŸiktaÅŸ (Åženol GÃ¼neÅŸ)
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle