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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Ümit Özat: Hakem iyi bir maç yönetti
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Sıradaki Haber: İlk yarı yorumu: Tam bir skandal

Futbol
03.02.2018 - 22:32, Son Güncelleme:

Ümit Özat: Hakem iyi bir maç yönetti

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Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat maçı değerlendirdi.

Özat, "Karşılaşma çok iyi geçti. İlk 20 dakika istediğimiz gibi başlamadı. Alper'in maçın başında ayağında problem vardı. Sonrasında işler istediğimiz gibi gitti. Biraz daha pas yapsak daha farklı olurdu. İkinci yarıda oyun 1-1 başlamış gibi oldu ama oyuncularım pes etmedi. Her futbolcumu kutluyorum. Ben Fenerbahçe'de 6 sene futbol oynadım, kaptanlık yaptım, birisi de 100'üncü yıl kaptanlığı. 100'üncü yıl, 100 yılda bir geliyor. Her ne kadar koridorlarda resmimiz fazla olmasa da 3 tane kupa kaldırdım. Bunu da alnımın teriyle kazandım. İşler kötü gittiği zaman maç içinde birilerinin tepki koyması hoş değil. Karşıdaki insanlar büyüklerimiz ama hoş değil. Bazen öyle durumlar oluyor ki, sessiz kalsak, ekmek yediğiniz yere farklı davranıyor diyorlar. Sessiz kalmasak, buranın ekmeğini yedin diyorlar. Ekmek yedik ama karşılığını da verdik. Aykut Abi maçtan sonra tebrik etti. Kendisine bundan sonrası için de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Issah'ı kırmızı kart görmemesi için oyundan aldığını belirten Özat, "İlk yarıdaki değişiklikte oyundan çıkartmasam göz göre göre oyundan atılacaktı. Kartla ilgili bir değişiklikti bu" dedi.

"BÜYÜKLÜK, VERDİĞİN 3-5 AYAKKABININ LAFINI ETMEKLE OLMAZ"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında oynadıkları Beşiktaş karşılaşmasının sonrasında Şenol Güneş ile yaşadığı polemikle ilgili konuşan Ümit Özat şöyle dedi:

"Ben dışarıyla ilgilenmiyorum, dışarısı benimle ilgilenmeyi bırakmıyor. Bu maça gölge düşürmek istemiyorum. Bir adam verdiği 3, 5 ayakkabının lafını yapar mı, misafir takıma hoş geldin demez mi? Büyüklük küçüklükten bahsedenlerin büyüklüğü bu mu? Ben kulübün menfaatleri için cevap veriyorum, kendim için değil. Ben kimim ki Beşiktaş'a laf söyleyebilirim. Bugün arkanda çok taraftar var ama sonrasında işler değişebilir. Beşiktaş 100 yıllık bir çınar. İstanbul'un havası kirli diyen sen değil miydin, şimdi o havayı çok teneffüs etmişsin. Ben bir tek Beşiktaş Teknik Direktörüyle problem yaşıyorum. 100 milyon Euro'luk takımlarla mücadele edenler hakemden şikayet etmemeli. İnönü'ye, Ali Sami Yen'e Saracoğlu'na ve Avni Aker'e giden direkt yenilsin. Lig 14 takımla oynansın. Sen bir adam alıyorsun 20 milyon Euro'ya, benim takımımın tamamı 10 milyon Euro. Ben Serkan Çınar'la 3 maç kaybettim, bir daha benim maçıma gelmesin mi Serkan Çınar. Hakemler etkileniyor bunlardan."

"HAKEM İYİ BİR MAÇ YÖNETTİ"
Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın iyi bir maç yönettiğini söyleyen Özat, "Berabere kaldığımız için söylemiyorum. Geçen sene 3-2 yenildiğimiz maçta Fırat Aydınus'un elini sıktım koşa koşa gidip. Her babayiğit bu sahada 2 penaltı veremez demiştim. Bugün de hakem bana göre mükemmel maç yönetti. Belli başlı hakemlerimiz var, hakikaten Türk futbolunun önemli isimleri. Çok etki altında kalacak isimler değiller. Diğer hakemlerimiz de etki altında kalmıyor. Ancak onların da insan olduğunu unutmamak lazım. Konuyu dağıtarak sonuca gölge düşürmek istemiyorum. Benim işim sahada çalışmak. Ama iş lafa gelirse, benimle de kimse laf yarışında olamaz. Bu zat bazı laflar etmiş. Büyüklük verdiğin 3 tane ayakkabının lafını yapmak mı? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında hakemin verdiği karara, Fenerbahçe maçında bunu veriyorsun demek mi büyüklük? Kolunun arasında kitap taşımakla büyüklük olmaz. Büyüklük kalpten gelir beyinden gelmez. Bugün ordasın, oranın gücüyle bunları konuşursun ama yarın o stada rakip olarak gidebilirsin. İstanbul'un havasını çok teneffüs etmişsin, herkesi geride bırakmışsın. Benim tek mücadelem var, rahmetli başkanımızın adının verildiği sezonda şu işi bitirmek" diye konuştu.

"İLK YARININ HAKKI FENERBAHÇE'NİNDİ"
Son olarak Fenerbahçe ile ilgili yorum yapan Özat, "Bire bir bazı tartışmalar oldu. İlk yarının hakkına bakılırsa oyunun hakkı Fenerbahçe'nindi. 2 de topları direkten döndü. Fenerbahçe'nin takım savunmasını aşabilmek atomu parçalamaktan zor. Aykut Hoca büyük iş yapmış. Belki gol atmakta zorlanıyorlar ama uzun vadede başarı getireceğine inanıyorum ben bunun" diyerek basın

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