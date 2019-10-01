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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Radyospor
01.10.2019 - 19:34, Son Güncelleme:

Ümit Özat: "Fatih Terim Türkiye'nin en iyi hocasıdır"

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Ümit Özat: "Fatih Terim Türkiye'nin en iyi hocasıdır"

Deneyimli teknik direktör Ümit Özat, Adana Demirspor’dan ayrılık süreci ve Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Özat, Galatasaray-PSG maçını da değerlendirdi.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Ümit Özat, “Adana Demirspor’dan ayrılık süreci çok ani gelişti. Bir sabah 'helalleşelim dediler, biz de ‘tamam’ dedik. Murat Sancak'ın bende emeği çoktur. O benim için ayrıdır. Murat Sancak benim her zaman abimdir. Çocuklarımın, hanımımın abisidir. Ömrümün sonuna kadar da böyle olcaktır. Antrenörlüğün doğasında kovulmak vardır. Kovulmayan antrenör antrenör değildir. Ben bunu Manisaspor’dayken de demiştim. Azerbaycan'ın Sabah FK takımı ile sıkı temaslarımız oldu. Bizim de kendimize göre beklentilerimiz var. Sabah FK’nın maçlarını da izledim. Yurt dışında günü birlik olmuyor bu işler bunlar Türkiye'de hemen oluyor ama yurt dışında bu işler böyle değil. Sabah FK ile geçen hafta sıkı temas halindeydik. Doğru bir tercih yapmak lazım. Azerbaycan'nın doğru bir ülke olduğunu düşünüyorum. Hatayspor’dan resmi ya da gayriresmi teklif almadım.” ifadelerini kullandı.

“Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim. Herkes egosunu tatmin etmek için savaşıyor. Fenerbahçeliler alınıp darılmasın Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Terim’dir. Ben olmayan bir şey söylemiyorum. Sizin maç izlemediğiniz stadyumlarda Fatih Terim maç yönetmiştir. O ayrı bir dünya. Fatih Hoca ile 6 maç çalıştım, biraz daha çalışsam daha farklı ola2bilirdi. Fatih Terim’in üzerine algı operasyon yapılıyor. Fatih Hoca merhametli adamdır.”

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