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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriÜmit Özat: Çok net pozisyonları atamadık
Futbol Ümit Özat: Çok net pozisyonları atamadık
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Futbol
17.03.2018 - 17:17, Son Güncelleme:

Ümit Özat: Çok net pozisyonları atamadık

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Ümit Özat: Çok net pozisyonları atamadık

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Son dakikada gelen gol hepimiz adına sevindirici" dedi.

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği TM Akhisarspor ile 1-1 beraberde kaldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, “Son dakikada gelen gol hepimiz adına sevindirici. Belki de bizi ligde bırakacak bir gol olacak o. 10 hafta iyi bir çıkış yakalamıştık. Alanya maçıyla başlayan biraz sıkıntılı süreç bizleri üzdü tabi ki” diye konuştu.

“Çok net pozisyonları atamadık” ifadesini kullanan Özat, “Gol olacağını düşünmediğimiz pozisyonda gol attık. Kazanmak adına her türlü hamleyi yaptık. Bu puanlar bence önemli. Bir puanı Alanya maçında da alsaydık bugün biz 28, onlar 25 puanda olacaktı. Akhisar takımını kutluyorum. İnsanlar istiyor ki çık her maçı 3-0, 5-0 kazan. Zaman zaman bu tür puan kayıpları olacak. Önümüzde 8 tane maç var 4’ü içeride 4’ü dışarıda. En kısa zamandan sonra çalışmalarımıza tekrar devam edip ligin sonunu hayırlısıyla güzel bir şekilde getireceğiz” açıklamasında bulundu.

Lucas değişikliğiyle ilgili soruya Özat, “Sarı karttan sonra zorunluydu ve kötü oynuyordu. İstediklerimi tam anlamıyla yerine getirmiyordu. Lucas maalesef 3-4 haftadır bir durgunluk var. Yanılmıyorsam ailevi problemlerinin olduğunu duydum. Sarı kartlı olunca herhangi bir şeye sebebiyet vermemek için Manu’yu aldık oyuna. Bir anlamda taktiksel diyebiliriz ama sarı karttan sonra zorunlu hale gelmişti” ifadelerini kullandı.

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