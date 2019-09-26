Ümit Özat bombası! Şaşırtan adresi...
Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Özat, yurt dışından talip var...
Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Ümit Özat'ın yeni durağı belli olmak üzere.
NTV Spor'un haberine göre; Azerbaycan Ligi takımlarından Sabah FK'nın yetkililerinin deneyimli teknik adamla görüşmek için İstanbul'a geldikleri kaydedildi.
Sabah FK, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Ligi'nde 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve yalnızca 2 puana sahip.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas, performansıyla göz dolduruyor...
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