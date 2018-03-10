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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Ümit Özat: Ben yapsam kıyamet kopardı
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Foto: Emre OKTAY
10.03.2018 - 22:06, Son Güncelleme:

Ümit Özat: Ben yapsam kıyamet kopardı

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Ümit Özat: Ben yapsam kıyamet kopardı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından konuştu. Ligin en güçlü takımına karşı oynadıklarını söyleyen Özat, maçın son dakikalarında Şenol Güneş’in, taç atmak isteyen oyuncunun önünü net şekilde kestiğini söyledi.

Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini alan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Ümit Özat karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Özat, “Esasında maç evvelinde düşündüğümüz gerçekleşmedi. Ofansif kadroyla sahaya çıktık. Daha doğru çıkışlar yapsaydık farklı bir sonuçla dönebilirdik. Normal bir oyundu. Puan ya da puanlar alsak bize ekstra katkısı olurdu. Önümüzde Akhisar maçı var. Kazanan her zaman haklıdır, kazananı tebrik etmek gerekir” dedi.

Ofansif bir kadroyla sahaya çıktıklarını söyleyen Özat, “İnönü’de herhalde bu kadar ofansif kimse oynamamıştır. Ben oyuncuların bu kadar yaslanacağını bilmiyordum. Benim onlara güvenimden daha fazla, onların kendi yeteneklerine güvenmesi gerekiyor. Bazı oyuncular birbirlerine eşlik edebilse, doğru paslar yapabilseydik, oyun daha da soğuyabilirdi. Sonuçta karşınızda güçlü bir takım var. İlk yarıyı önde bitirebilirdik. Planlarımızda ilk yarını sonuçlarına göre oyunlarımız vardı. Alper’in sarı kartı ve Jailton’un sakatlanması bizi etkiledi. Önümüzde 9 maç var. Geldiğimizde son sırada olan bir takım vardı. Uzun bir seri yakalamamıza karşın cendereden çıkamadık. Direkt rakiplerimiz de puan alıyor” açıklamasını yaptı.

Ümit Özat: Ben yapsam kıyamet kopardı

“En iyi kadro Beşiktaş ve Başakşehir’de”

Şampiyonluk yarışının kendisini ilgilendirmediğini ancak bu konuyla ilgili yorum yapacağını söyleyen Ümit Özat, “Şampiyonluk yarışı beni çok ilgilendirmiyor. Bu ligin en iyi kadrosu Beşiktaş ve Başakşehir’de. Bu anlamda avantajlılar. Ancak Fatih Hoca’nın gelişi Galatasaray’a artı kattı. Fenerbahçe’nin zor maçları bitti. Seri yakalarsa, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in birbirleriyle maçları var. Köprünün altından çok sular akar. Beşiktaş ve Başakşehir’in kadroları çok geniş. Kazanan hak ettiği bir şampiyonluk almış olacaktır” dedi.

Daha önce 40 ile 43 puan arasında bir hedef koyduğunu söyleyen Özat, “Alanya maçı hesapta olmayan bir kayıptı. Osmanlı maçı deplasmandı, bunun dışında Alanya maçı hariç bir kaybımız yok. Bu hedefi yakalarsak rahatlarız. Bu da 2 maçta 1 galibiyet anlamına geliyor. 2 hafta önce Alanya’dan 5 puan öndeydik ama bugün 1 puan geriye düştük. Takımların birbirleriyle oynadığı maçlar belirliyor. 13. haftada Karabük’ten önce ilk düşen takım olarak Gençlerbirliği gösteriliyordu. İç saha maçlarında seyircimizin desteğiyle, İlhan Cavcav sezonunda bu takımı ligde tutmamız gerekiyor. Geçen sene son yılların en başarılı sezonunu yaşadık ancak konuşulmadı. Bu sezon sonunculuktan aldık, buraya getirdik ancak başarılı gibi konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

“Net şekilde taç kullanan oyuncu engellendi”

10 maçlık yenilmezlik serisinin oyuncuları etkilemediğini düşünen Ümit Özat, “Bu takımda 5, 6 yeni oyuncu var. Sıkıntı yaşayacağımızı sezon başında söylemiştim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe; Bayern Münih’e karşı nasıl oynuyorsa, Anadolu kulüpleri de gelip burada aynı şekilde oynuyor” dedi.

Maçın son anlarında Şenol Güneş’in taç atan oyuncuyu engelleyip engellemediği sorulan Özat, “Bunları söyleyince saygısız diyorlar. Orada net şekilde bilerek taç atan oyuncunun önünü kesme var. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. İsmini zikretmek istemiyorum, benden başka teknik adamların da başına gelebilecek olaylar. Bu kişileri ilgilendirir camiaları değil. Ben 100 yıllık çınarlara laf söyleyecek durumda değilim. Kişiler arasındaki sorunlar, camiaları bağlamamalı” diyerek sözlerini tamamladı.

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