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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.07.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Ümit Özat: "Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir. Süper Lig'deki..."

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Ümit Özat: "Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir. Süper Lig'deki..."

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, mavi-lacivertlilerin kamp çalışmalarını sürdürdüğü Bolu'da, antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Çalışmaları kapsamında 3-4 hazırlık maçı daha oynayacaklarını aktaran Özat, şu ifadeleri kullandı:

"Aramızdan kiralık olarak gidecek genç kardeşlerimiz var. Onları, hazır duruma gelecekleri yerlere göndermeyi düşünüyoruz. Saha zemini dışında gerek otel imkanları gerek oynadığımız takımlar olsun her şey çok iyi. Hazırlık maçlarındaki skorlara çok takılmıyorum. Hazırlık müsabakalarında yenilebiliriz ama önemli olan lig maçlarını en iyi şekilde bitirebilmek. Skorların çok fazla önemi yok, maçtaki mücadeleleri önemsiyorum. Bana göre oyuncular iyi gidiyor. Lige en hazır şekilde gireceğiz."

Özat, transfer çalışamalarına değinerek, "Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir. Özellikle Süper Lig'deki takımların kampları bittikten sonra oradaki duruma göre 1-2 oyuncu daha kadromuza katabiliriz. Bunu mevcut oyuncuları azalttıktan sonra yapacağız. Hala 27-28 kişiyiz." diye konuştu.

Transferi dün açıklanan ve ilk antrenmanına çıkan kaleci Emrullah Şalk da beklentileri karşılamak için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

Emrullah, çok çalışıp istenilen seviyeye ulaşıp kazanma alışkanlığı elde ederek uzun süren şampiyonluk özlemine son vermek istediklerini kaydetti. 

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Ümit Özat: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir. Süper Ligdeki...

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