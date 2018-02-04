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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerÜmit Özat açtı ağzını yumdu gözünü! Şenol Güneş...
Spor Arena Ümit Özat açtı ağzını yumdu gözünü! Şenol Güneş...
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04.02.2018 - 07:41, Son Güncelleme:

Ümit Özat açtı ağzını yumdu gözünü! Şenol Güneş...

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirerek, "Bir adam 3-5 ayakkabının lafını yapar mı? Böyle ayıp bir şey olur mu?" dedi.

Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi oynadıkları Beşiktaş maçından sonra siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'le yaşadıkları tartışmaya değinen Özat, şöyle konuştu:

"Ben dışarıyla ilgilenmiyorum. Dışarısı benimle ilgileniyor. Benim bir şey yaptığım yok. Bu maça gölge düşürmek istemem. Bir adam 3-5 ayakkabının lafını yapar mı? Böyle ayıp bir şey olur mu? Bir teknik adam konuk takıma hoş geldin demez mi? Büyüklükten küçüklükten bahsedenler bu mu? Ekmek yediğim kulüp için cevap veriyorum. Ben kimim ki Beşiktaş'a laf söyleyeyim. Benim derdim Beşiktaş değil. Bir kişiye vermiş olduğum cevap. O ki daha fazla kalabalığı arkasına alıyor ama yarın bir gün bu değişebilir."

"O (ŞENOL GÜNEŞ) Kİ BURSASPOR'UN BAŞINDAYKEN, 'İSTANBUL'UN HAVASI KİRLİ' DİYORDU"
Yüksek bütçeli takımların hakemlerden şikayet etme hakkının bulunmadığını savunan Özat, "O ki Bursaspor'un başındayken, 'İstanbul'un havası kirli' diyordu. Şimdi o havayı fazla teneffüs etmişsin. Bunu bir kişiyi kastederek söylüyorum. Bana göre hakem bugün mükemmel maç yönetti. Benim işim sahada çalışmak. Laf yarışında da kimseden eksik kalmam. İsterlerse 25 milyon değil, 25 milyar kişi olsunlar. Bu zat açıklama yapmış, 'büyüklük, küçüklük' falan diye. 'Büyüklük 3 ayakkabının lafını etmek mi? Büyüklük hakemin verdiği kararda 'Fenerbahçe maçında bunu vermiyorsun' demek mi? Büyüklük kolunun altında kitap taşımak değil kalpten gönülden gelir. Orada bugün bu güçle konuşabilirsin. O kirli havayı herkesten fazla teneffüs etmişsin ki herkesten fazla uyum sağlamışsın." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin takım savunmasını geçmek atomu parçalamaktan zor"
Ümit Özat, bugün 2 gol atarak bir puan aldıkları Fenerbahçe'nin savunmasını övdü. Karşılaşmanın bu kadar gollü geçeceğini düşünmediğini anlatan Özat, "Fenerbahçe'nin takım savunmasını geçmek atomu parçalamaktan daha zor. Aykut hoca büyük iş yapmış. Uzun vadede bu onlara başarı getirecektir." diye konuştu.

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