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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
22.07.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Ümit Milliler Avrupa beşinciliği için oynayacak

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Ümit Milliler Avrupa beşinciliği için oynayacak

U20 Milli Takımımız,Erkekler U20 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 91-80 yendi ve son gün İspanya-Sırbistan galibi ile beşincilik maçı oynama hakkını elde etti.

İlk 4 dakikayı Şehmus Hazer'den gelen 10 sayı ile 12-11 önde bitirdik.

İtalya pota altını kullanarak 6. dakikada skoru 17-14 lehine çevirdi.

İlk çeyreği Şehmus'un sırtı dönük oyunlarla bulduğu 14 sayıyla 22-20 önde bitirdik.

İkinci çeyreğin ilk dakikaları dengede geçti, 5. dakikayı 33-31 önde tamamladık.

İkili oyunlarla Berke Atar'ı çember altında topla buluşturunca 7. dakikada farkı 5 sayıya (38-33) çıkardık.

İlk yarı 43-40 galibiyetimizle sonuçlanırken 27 sayı Şehmus Hazer & Berke Atar ikilisinden geldi.

Düşük tempoda başlayan üçüncü çeyreğin 6. dakikasını 52-50 ile geçtikten sonra baskılı savunma ile İtalya'yı hata yapmaya zorlayıp bir dakika sonra skoru 56-50'ye getirdik. Son periyoda 62-57 önde girdik.

Bitime 7 dakika kala 8 sayılık (71-63) avantaj yakaladıktan sonra 6. dakikada skorun 76-74 olmasını önleyemedik.

İtalyan oyuncularının aldığı sportmenlikdışı ve teknik faullerle rahatladık ve çizgiden bulduğumuz sayılarla son 2 dakikaya 83-77 önde başladık.

Arda Erdoğan'ın üçlüğü ile farkı 9 sayıya çıkardık.

91-80 sona eren karşılaşmada Ömer Utku Al 16 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, Şehmus Hazer 15 sayı, 3 ribaund, 2 top çalma, 1 ribaund, Berke Atar 20 sayı, 6 ribaund, 2 blok, Yesukan Onar 10 sayı, 5 ribaund 

(Basketfaul)

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