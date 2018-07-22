Ümit Milliler Avrupa beşinciliği için oynayacak
U20 Milli Takımımız,Erkekler U20 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 91-80 yendi ve son gün İspanya-Sırbistan galibi ile beşincilik maçı oynama hakkını elde etti.
İlk 4 dakikayı Şehmus Hazer'den gelen 10 sayı ile 12-11 önde bitirdik.
İtalya pota altını kullanarak 6. dakikada skoru 17-14 lehine çevirdi.
İlk çeyreği Şehmus'un sırtı dönük oyunlarla bulduğu 14 sayıyla 22-20 önde bitirdik.
İkinci çeyreğin ilk dakikaları dengede geçti, 5. dakikayı 33-31 önde tamamladık.
İkili oyunlarla Berke Atar'ı çember altında topla buluşturunca 7. dakikada farkı 5 sayıya (38-33) çıkardık.
İlk yarı 43-40 galibiyetimizle sonuçlanırken 27 sayı Şehmus Hazer & Berke Atar ikilisinden geldi.
Düşük tempoda başlayan üçüncü çeyreğin 6. dakikasını 52-50 ile geçtikten sonra baskılı savunma ile İtalya'yı hata yapmaya zorlayıp bir dakika sonra skoru 56-50'ye getirdik. Son periyoda 62-57 önde girdik.
Bitime 7 dakika kala 8 sayılık (71-63) avantaj yakaladıktan sonra 6. dakikada skorun 76-74 olmasını önleyemedik.
İtalyan oyuncularının aldığı sportmenlikdışı ve teknik faullerle rahatladık ve çizgiden bulduğumuz sayılarla son 2 dakikaya 83-77 önde başladık.
Arda Erdoğan'ın üçlüğü ile farkı 9 sayıya çıkardık.
91-80 sona eren karşılaşmada Ömer Utku Al 16 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, Şehmus Hazer 15 sayı, 3 ribaund, 2 top çalma, 1 ribaund, Berke Atar 20 sayı, 6 ribaund, 2 blok, Yesukan Onar 10 sayı, 5 ribaund
(Basketfaul)
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