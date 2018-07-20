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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
20.07.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Ümit Milliler Alman Duvarına Çarptı

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Ümit Milliler Alman Duvarına Çarptı

Ümit Milli takımımız çeyrek final karşılaşmasında ev sahibi Almanya'ya 78-61 yenilmekten kurtulamadı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği hariç Almanya fiziksel olarak oyunu domine edince cevap vermekte çok zorlandık.

Düzen dışına çıkan milliler ilk 27 dakikada üçlük isabeti de bulamayınca karşılaşma hiç istemediğimiz şekilde farklı mağlubiyetle sonuçlandı.

Ümit Millilerde Onuralp Bitim yine süre almadı.

Milliler maça Muhaymin'in önderliğinde çok iyi başladı. Skor 7-2'ye gelirken sahada istediklerini yapan taraf kesinlikle bizdik.

Almanya çok kısa sürede yakaladığı 7-2'lik seriyle eşitliği sağladı.

Oyun içi üstünlük kesinlikle bizim tarafımızda olsa da skorda istediğimiz üstünlüğü yakalayamadık.

Ribaundlardaki üstünlüğümüz ile düşük yüzdeli top kullandığımız ilk çeyreği önde götürmeye devam ettik.

Ragıp Berke'nin birebirleri bitirememesi farkın açılmasının önünde etken olsa da hücum ribaundlarıyla yine de katkı yapmayı bildi.

Basit top kayıplarımız ve dış atış bulamamamız skorda aşağılarda kalmamıza sebebiyet verdi. İlk çeyrek Almanya'nın 14-13 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci öyereğe pek iyi başlayamadık. Özellikle geri koşmakta zorlanınca Almanya skoru 20-16'ya getirdi. Almanya da bu bölümde dağınık oynayınca fark açılmadı.

Henüz dış şut isabeti bulamayan milliler oyunu pota altından zorlamaya devam etti. Hücumda kötü tercihler yapmaya devam edince 15. dakikada fark 7'ye çıktı.

Biz bir türlü dış atış bulamazken Almanya önce iki dış atış buldu ardından sportmenlik dışı faulümüzü de kullanarak farkı çift hanelere çıkardı. Mushidi'nin üst üste üçlükleriyle skor 36-20'ye geldi.

Hücumda tamamen tıkanırken sürekli zorlama atışları denedik. Oyuna yeniden giren Muhaymin sonunda sessizliğimizi bozdu. Hiçbir şey istediğimiz gibi gitmezken fark da açılmaya devam etti.

İkinci çeyreğin ikinci kısmı adeta kabus gibi geçti. Devre arasına Almanya 41-22 skor üstünlüğü ile gitti. İlk devrenin son 6 dakikalık bölümünde 21-4'lük Almanya serisine engel olamadık.

İkinci yarıya ilk yarının pası ve kiri üzerimizde gibi başladık. Pota dibinden o kadar çok atış kaçırdık ki artık hakemler de bariz faulleri çalmamaya başladı. Defalarca hücum edip bir türlü sayı üretememek millilerde sinirleri de bozmaya başladı.

Maçtaki ilk üçlüğümüzü 27. dakikada Erkin'den bulduk. Berkay'ın oyuna girmesiyle biraz enerji kazanan milliler rakibi molaya zorlasa da farkı eritemedi. Serbest atışlar hariç sayı üretmekte zorlanmaya devam eden millilere karşı Almanlar organizasyon dışı şans isabetleriyle farkı korudu. Son çeyreğe Almanya 61-41'le çok rahat bir şekilde önde girdi.

Son çeyreğe Alp üzerinden şutlar deneyerek başlasak da hiçbirini isabete çeviremeyince sinirler gerildi ve fark açılmaya devam etti.32. dakikada fark 26 sayıya kadar çıktı.Baskı yapmayı deneyen milli takım farkı çok az kapatsa da kalan süre sadece oynanmak zorunda olduğu için oynandı ve karşılaşmadan ev sahibi Almanya 78-61 galip ayrıldı.   (Basketfaul)

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