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Ümit milli takımda Alpay Özalan dönemi

Ümit Milli Takım’da görevinden istifa eden Abdullah Ercan’ın yerine Alpay Özalan'ın getirildiği öğrenildi.

İHA
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9 yıldır Milli Takım’ın çeşitli kategorilerinde görev yapan Abdullah Ercan, bugün sürpriz bir şekilde istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) istifasını sunan Ercan’ın istifasının kabul edildiği, Ümit Milli Takım’ın başına geçecek ismin ise Alpay Özalan olduğu öğrenildi.

Alpay Özalan’a yakın kaynaklardan İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Alpay Özalan’ın TFF ile anlaşma imzaladığı, yapılan anlaşmanın da Çarşamba günü TFF’nin resmi internet sitesinden duyurulacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Alpay Özalan en son TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da görev yapmış, kırmızı-beyazlılarda göreve çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Genç teknik adam ligin 6. haftasında alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti.

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