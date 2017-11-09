Ümit Milli Takım ilk maçına çıkıyor!

Centenary Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
Türkiye, 6 takımın yer aldığı 6. Grup'ta yaptığı 3 maçta 2 puanla beşinci sırada bulunuyor.
Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Abdurrahim Dursun (Trabzonspor), Merih Demiral (Sporting Lizbon), Ertuğrul Ersoy, Rüştü Hanlı (Bursaspor), Alperen Babacan (Teleset Mobilya Akhisar)
Orta saha: Ali Mert Aydın, Alican Özfesli (Altınordu), Orkan Çınar (Beşiktaş), Melih Okutan (Boluspor), Caner Koca (SBS İnşaat Kırıklarelispor), Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Hasan Özkan (Östende), Deniz Hümmet (Gefle), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)
Forvet: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Umut Dilan Bozok (Nimes Olimpique).