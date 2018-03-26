Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Malta
Milli takım, 2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. Grup'ta yedinci maçında yarın Alanya'da Malta'yı konuk edecek
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. Grup'ta yedinci maçında yarın Malta'yla Alanya'da karşılaşacak.
Milli takım, grupta oynadığı 6 maç sonunda sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan toplayabildi. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki tek galibiyetini Malta karşısında 1-0'lık skorla almıştı.
Grupta son sırada yer alan Malta'nın ise puanı bulunmuyor.
Alanya Bahçeşehir Okulları'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.
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