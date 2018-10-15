Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Macaristan
Ay-yıldızlı ekip, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 10 ve son maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Felcsut kentindeki Pancho Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.
İddiası bulunmayan Türkiye, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 14 puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Macaristan ise 11 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
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