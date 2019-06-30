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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.06.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Ümit Karan: "Hayalim Galatasaray'da hocalık yapmak"

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Ümit Karan: "Hayalim Galatasaray'da hocalık yapmak"

Bolu’da kamp yapan Kuzey Makedonya 1. Lig takımlarından Shkupi’nin hocası eski Galatasaray’lı yıldız oyuncu Ümit Karan, en büyük hayalinin oyuncu olarak çalıştığı sarı kırmızılı takımda hocalık yapmak olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya 1. Lig takımlarından Shkupi, yeni sezon hazırlıklarına Galatasaray’ın eski yıldız oyuncularından olan Ümit Karan’ın teknik direktörlüğünde Bolu’da başladı. Günde çift antrenman yapan Shkupi takımı, Temmuz ayı içerisinde Ermenistan'ın Pyunik takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı çalışmalarını da burada sürdürüyor.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Karan, Türk takımlarından zaman zaman teklifler geldiğini belirterek, “Profesyonel insanlarız. Zaman zaman teklifler alıyorum ama şuan benim bir hedefim var. Shkupi ile beraber ligde kafaya oynamak, gerekirse şampiyonluğa oynamak. Pyunik Ermenistan takımıyla Avrupa Kupası eleme maçımız var. O da çok zor bir maç olacak. Belki bir tur atlarsak çok keyifli olacak. 3’üncü turda belki bir Türk takımına rakip olarak çıkabilir” dedi.

“Bizim sevdamız her zaman sarı kırmızı”

Teknik direktörlük kariyerinde hayalinin her zaman Galatasaray olduğunu söyleyen Ümit Karan, “Ben futbol oynarken hayal ettiğim bir takım vardı. O da Galatasaray’dı. Nasip meselesi... Hayalimde her zaman Galatasaray var. Galatasaray sevgisi olduğu için isterim. Ama bundan sonra biraz daha profesyonel bakıyoruz. Futbolcular olarak daha duygusaldık ama teknik direktör olarak duygusallığı kenara atıyorsun. O takım, bu takım ayrımı yapmamak lazım. Ama bizim sevdamız her zaman sarı kırmızıdır” şeklinde konuştu.

“Galatasaray en büyük aday”

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’ın yeni sezonda da şampiyon olacağını düşünen Karan, Şampiyonlar Ligi’nin de farklı bir havası olduğunu ifade ederek, “Galatasaray ne zaman bir yarışta varsa, en büyük adaydır. Bu sene de 3’üncü şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum. İyi bir kadrosu var. Oturmuş bir takım var. Finansal anlamda da Şampiyonlar Ligi’nin farklı bir özelliği var. Farklı bir hava. Şampiyonlar Ligi’ne bir takım katılması takıma ayrı bir hava katıyor. Diğer takımlar, Beşiktaş, Fenerbahçe çok iyi sezon geçirmediler. Toparlama sürecine giriyorlar. Ama toparlanmak kolay değil, karşında hazır bir takım var. Galatasaray’ın iyi takviyelerle en büyük aday olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ümit Karan: Hayalim Galatasarayda hocalık yapmak

“Altyapıdan oyuncu çıkaramazsak kulüpler iflas etmek zorunda”

Türkiye’de kulüplerin çok yüksek rakamlarda borçlarının olmasını, alt yapıdan oyuncu yetiştirerek Avrupa’ya satılamamasına bağlayan ve sert eleştirilerde bulunan Karan, “Türkiye’de bütün takımlar batık. Neden batıyorlar onu düşünmek lazım. Bu paralar nereye gitti, kim ne yaptı. Bunları duyunca üzülüyoruz. Çok ağır sözlerde bulunmam gerekiyor aslında ama öyle de olmuyor. Kulüp sevgisi iddiası için yapılan yöneticilik zaman zaman hırsızlığa dönüşüyor. Bu çok hoş bir şey değil. Alt yapıya önem vermiyoruz. Alt yapıdan oyuncu çıkaramazsak kulüpler iflas etmek zorunda. Futbolcu satamıyorsunuz. Ajax’a bakıyorsunuz bir futbolcunun değeri 80-90 milyon. Bizim altyapıdan çıkan 3-4 tane futbolcu var. onlar da zaten yurt dışına gitti. Biz kendimize futbolcu yetiştiremezsek, oyuncuya yatırım yapmazsak olmaz. Yaş ortalamalarını düşürmemiz lazım. Ajax’ta oynayan yaş ortalaması 19. Biz hala ligde 28 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Bizim de artık gençleşmemiz lazım. Kendi oyuncularımızı yetiştirelim. Kulüp olarak para kazanalım. Bizim gelirimiz yok. Demek ki; bizim gelir kaynakları bulmamız lazım. Bizim gelir kaynağımız futbolcu yetiştirmek, Avrupa’ya futbolcu satmak. Aynı zamanda iyi futbolcu satmak için altyapıdaki hocalara da çok değer vermek lazım. Çünkü 12 ve 16 yaş gençlerin en önemli yaşıdır. Sadece teknik direktörlük olarak değil aynı zamanda fiziksel ve mental olarak da oyuncuları hazırlamak lazım. Futbolcu yetiştireceğiz... Bu saatten sonra kulüpleri biz kurtaramayız. Ya da bütün kulüpleri satmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Futbolu, futboldan gelenlerin yönetmesi gerekiyor”
Kendisinin yöneticilik hedefinin olmadığını ancak Hamit Altıntop’un Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde bulunmasını çok önemli bir adım olarak gören Karan, “Futboldan gelenin futbolu yönetmesi gerekiyor. Basketten gelen basketi yönetiyor. Başarısı ortada. Artık futbolda da bir adım oldu. Belki küçük bir adım oldu ama başlangıç. Bu kulüplerde yönetim için de geçerli. Sponsorluk yada iş insanları olabilir ama futbolu ve transferleri futboldan gelen insanlar yönetmeli. Aksi halde bu hale geliyorsunuz, yönetici olarak yine başa dönüyorsun. Çünkü herkes bir rantın peşinde. Hamit kardeşime bir kez daha hayırlı olsun. Artık bir değişim şart. Yoksa biz Türk futbolunu kurtaramayız” şeklinde konuştu.

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Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın Galatasaray'a ziyaretini hatırlayalım...

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