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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)-
03.07.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Ümit Karan: Devlet olmasa bütün kulüpler kapatmıştı

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Ümit Karan: Devlet olmasa bütün kulüpler kapatmıştı

Bolu'da kamp yapan Kuzey Makedonya 1'inci Lig takımlarından Shkupi'nin teknik direktörü Ümit Karan, çok yetenekli oyuncular olduğunu belirterek, Türkiye'deki kulüplere Makedonya'dan genç oyuncuları araştırmayı tavsiye etti.

Kuzey Makedonya 1'inci Lig takımlarından Shkupi, 3 gün önce yeni sezon hazırlıklarına Galatasaray'ın eski yıldız oyuncularından olan Ümit Karan'ın teknik direktörlüğünde Bolu'da başladı. Karacasu beldesinde bulunan bir otelde konaklayan ve otelin tesislerinde günde çift antrenman yapan Shkupi takımı, Temmuz ayı içerisinde Ermenistan'ın Pyunik takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı çalışmalarını da burada sürdürüyor. Bolu kampını değerlendiren Ümit Karan, "Genç ve Müslüman bir takım olduğu için burada çok mutlu oluyorlar. Zaten biz Balkan takımıyız, köklerimiz benziyor birbirine. Burada oyuncularım yemekleri seviyor. Özellikle tatlılara, baklavaya bayılıyorlar. Ama tabi çalışma anlamında iyi şartlar var burada. Zemin de şu anda çok iyi. Hazırlık maçları yapıyoruz. O da büyük bir kolaylık sağlıyor bizim için. Son bir hazırlık maçımız var. İnşallah ayın 8'inde ya da 9'unda Ermenistan'a geçeceğiz. UEFA'da zor bir takım çıktı bize. Ben takımıma güveniyorum. İyi bir sonuç alıp inşallah turu geçen taraf oluruz. Avrupa liginde oynamak kolay değil tabi. Sürpriz bir takım olduk. Kimsenin hesabında olmayan bir takımız. Ama çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar var. Genç bir takımız." dedi.

Makedonya ile Türkiye arasında futbol konusundaki farkları anlatan Karan, "Orada futbol, şartlar biraz daha ülke olarak biraz daha gerideler. Tesisleşme anlamında, alt yapı anlamında eksikleri var ülkenin. Federasyon bizim gibi yüksek rakamlar uçuşmuyor. Televizyon gelirleri yok. Ama en önemlisi çok yetenekli oyuncular var. Bence artık Türkiye'deki kulüpler maliyeti düşük ülkelere gelmeli, futbolculara yönelmeli" diye konuştu.

"OYUNCULARIM BİN, BİN 500 EURO ALIYOR"

Türkiye'deki takımların Makedonya'da genç oyuncuları araştırmalarını tavsiye eden Ümit Karan, "Benim futbolcularımın maaş ortalamasına baktığın zaman bin Euro, bin 500 Euro ortalama maaşla oynuyor. Ama aynı şekilde UEFA Kupası'na katılabiliyorlar. Çok yetenekli oyuncular var. Fenerbahçe'ye gelen oyuncumuz var Elif Elmas. Şimdi milyonlar konuşuluyor. Ama bu durum bazı menajerlerin, yöneticilerin işine gelmiyor. Ucuz oyuncudan para kazanamıyorlar. Ama gelecek vaat eden futbolcular var. Bize kültürel anlamda bize çok kolay uyum sağlayabiliyorlar. Kulüplere tavsiyem buradan genç oyuncular araştırsınlar" dedi.

"HİÇ KİMSE KULÜP İÇİN ÇALIŞMADI"

Türkiye'de kulüplerin durumunu da değerlendiren Ümit Karan takımların artık şirketleşmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
"Kulüplerin hepsi zaten iflas etti, belki Gençlerbirliği etmedi. Türkiye'de bütün takımlar artık son noktaya geldi. Şirketleşmek gerekecek belki kulüpleri satmak lazım. Tabii büyük takımlarda bu işler zor. Bir de bizim duygusal taraflarımız da oluyor. Başka çözüm de gelmiyor. Bu noktaya para çalma ile gelindi. Para çalmaktan geldi. Başka neyden gelecek? Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı, menajerler para çaldı. Hiç kimse kulüp için çalışmadı. Hep kendi cebine çalıştılar. Bunun cevabı çok net ortada. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Devlet olmasa bütün kulüpler şu anda kapatmıştı. Bence devlet takımlara karşı biraz daha sert olabilir. Toparlanma süreci vermesi lazım. Biraz fedakarlık yapılması lazım. Alt yapıdaki çalışan hoca 4-5 bin lira maaşa çalışacak. Üstündeki hoca 1 milyona çalışacak. 4-5 bin lira alan hocadan çok bir beklenti olmaması lazım. Yani yatırım yapacaksan bir bütçe ayıracaksın. Tamamen önem vereceksin oyuncuya."

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