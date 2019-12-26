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Futbol
Haber Giriş: 26.12.2019 - 22:23,Son Güncelleme:/

Ümit Davala'dan şampiyonluk paylaşımı: "Son gülen iyi güler"

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Ümit Davala'dan şampiyonluk paylaşımı: "Son gülen iyi güler"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu.

Ümit Davala'nın yaptığı şampiyonluk paylaşımında "Son gülen iyi güler... Sabır..." ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde ise Hasan Şaş, Fatih Terim'in PFDK'ya sevkedilmesi hakkında "Yazıklar olsun" paylaşımı yaparak tepki göstermişti.

Ümit Davaladan şampiyonluk paylaşımı: Son gülen iyi güler

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