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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.02.2019 - 22:32, Son Güncelleme:

Ümit Davala: "1-1'lik skor bizim ayıbımız"

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Ümit Davala: "1-1'lik skor bizim ayıbımız"

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşarak 1-1’lik skorla ayrılan Galatasaray’da Yardımcı Antrenör Ümit Davala, ”1-1 biten maç, bizim için iki puan kaybı demektir. Bu kadar iyi olmayan bir Galatasaray sahaya çıkıp 1-1 berabere kalıyorsa, bu bizim ayıbımızdır” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana’da yaşayan babası Talat Terim'in bir süredir devam eden rahatsızlığının artması nedeniyle basın toplantısına katılmazken, Yardımcı Antrenör Ümit Davala katıldı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Dava, normalde hep ileride basan, topu karşı sahada kabul ettiren bir Galatasaray olması gerekirken, ilk yarının sonunda talihsiz bir gol yediklerini söyledi. İkinci yarının başında eşitliği yakaladıklarını aktaran Davala, final pasları olmayan bir sürü pozisyona girdiklerini belirtti.

“Bizim için burada kaybedilen iki puan var”

Davala, konuşmasını şöyle tamamladı:

”1-1 biten maç, bizim için iki puan kaybı demektir. Bu kadar iyi olmayan bir Galatasaray sahaya çıkıp 1-1 berabere kalıyorsa, bu bizim ayıbımızdır. Maçın hemen 2-3. dakikasında Luyundaima'ya verilen bir sarı kart var. Bu karşı karşıya pozisyondaydı. Ondan sonra Alanyaspor'un arkadan yapılan faulleri vardı. Hiç kart gösterilmedi. Hakemin biraz daha ince davranması gerekiyor. Bu maçlar artık bizim için final maçları. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden biraz daha hassas olmaları gerekiyor. İkinci yarı, 4 dakika uzatma verildi. Bu tür çok duran maçlarda 6-7 dakika uzatma veriliyor. Dört dakika uzatma veriliyor, 3 dakika 40 saniye sonra maç bitiriliyor. Bunu Alper Ulusoy'a sormak lazım 'Acelesi mi vardı.' Bizim için burada kaybedilen iki puan var.”

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