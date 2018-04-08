Ümit Avcı, Karşıyaka-Yeşilgiresun maçını değerlendirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde alt sıraları yakından ilgilendiren maçı, Nesine.com editörlerinden Ümit Avcı sizler için değerlendirdi.
Yeşilgiresun son 3 maçında Anadolu Efes ve Galatasaray gibi önemli rakipleri sahasında devirirken, deplasmanda Gaziantep'e tek sayıyla yenildi.
Hücumda çok iyi bir tempo yakalamış durumdalar ve 6 kişilik rotasyonla oynamalarına rağmen önemli bir direnç sergiliyorlar.
Pınar Karşıyaka ise son lig maçında Trabzonspor'a deplasmanda yenilirken, son çeyrekte 41 sayı atarak dikkatleri üzerine topladı ama bu onlara yetmedi.
Murcia karşısında, hem içeride hem dışarıda kaybettikleri maçlar ile Avrupa maceraları da bitti.
Hafta içi Murcia deplasmanında sıkıntılı bir maç oynadılar. Berk'in sakatlanmasıyla rotasyonda biraz daha daraldılar. Yorgun çıkacakları maçta Yeşilgiresun'u durdurmaları kolay değil, onlar da atarak karşı koymaya çalışırlar.
Bol skorlu bir maç izleme olasılığımız yüksek. İki takım da yabancıları ile skor üretiyor. ABD'liler işi düelloya çevirebilirler.
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