Uluslararası Serbest Dalış Yarışları'nda iki Türkiye, iki dünya rekoru

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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30.09.2018 - 18:08, Son Güncelleme:

Uluslararası Serbest Dalış Yarışları'nda iki Türkiye, iki dünya rekoru

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Uluslararası Serbest Dalış Yarışları'nda iki Türkiye, iki dünya rekoru

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Açık Yarışları'nda iki Türkiye, iki de dünya rekoru kırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Açık Yarışları, İnceboğaz Plajı açıklarında yapılan dalışlarla devam etti. 17 ülkeden 28 sporcunun mücadele ettiği yarışmada Derya Can sabit ağırlıklı çift palet kategorisinde 73 metrelik derecesiyle Şahika Ercümen'in 72 metrelik rekorunu geçti ve yeni Türkiye rekorunu kırdı. Erkeklerde aynı kategoride 75 metrelik dalışıyla Rüstem Derin, Mehmet Can Ariköke'ye ait 73 metrelik Türkiye rekorunu kırdı.

Kadınlar ip destekli sabit ağırlık kategorisinde İtalyan Alessia Zecchini 90 metrelik dalışla kendisine ait 81 metrelik dünya rekorunu geliştirdi. Erkeklerde aynı kategoride Slovenyalı Samo Jerenko 98 metreye dalarak, İtalyan Vincenzo Ferr'e ait 90 metrelik dünya rekorunu kırdı.

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