Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 'Madrid' derbisi! iddaa'nın favorisi...
Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda sıra 'Madrid' derbisine geldi! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
REAL MADRID - ATLETICO MADRID
- Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern'e 3-1 kaybeden Real Madrid, Arsenal karşısında ise 2-0'dan 2-2'yi bulmuş ve penaltılarla +1 puan daha almıştı...
- Atletico Madrid, kupadaki tek maçını Meksika'dan Guadalajara'ya karşı oynadı ve onlar da penaltılarla kazanıp +1 puan aldı...
- Asensio'nun sakatlığı Real Madrid'de planları değiştirebilir çünkü Zidane ve Bale arasındaki sürtüşme, bu plansız sakatlık sonrası yerini uzlaşmaya bırakabilir.
- Yine de Fransız çalıştırıcının "Vazquez, Jovic, Vinicius" hücum hattını kullanması ve Hazard'ı kenarda bekletmesi şaşırtmaz.
- Simeone'nin ise "Morata, Costa" ikilisini bozması beklenmiyor, savunmanın sağında da yeni transfer Trippier yer alacak. Hafif sakatlığı bulunan Joao Felix'in durumu maç saati netleşecek.
- Nacho Fernandez (Real) ve Marcos Llorente (Atletico) ise cezaları sebebiyle 'Madrid' derbisinde forma giyemeyecek.
DERBİNİN İDDAA'DA FAVORİSİ REAL!
Real Madrid ile Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek olan maçta iddaa, favori olarak Real'i göstermiş durumda... 1,85!
Karşılaşmanın normal süresinin berabere bitmesine 3,20 oran açıklanırken, iddaa'da Atletico'yu tercih etmek isterseniz 2,90 oranı kuponlarınıza ekleyebilirsiniz...
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