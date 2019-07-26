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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
26.07.2019 - 03:15, Son Güncelleme:

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 'Madrid' derbisi! iddaa'nın favorisi...

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Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 'Madrid' derbisi! iddaa'nın favorisi...

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda sıra 'Madrid' derbisine geldi! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

REAL MADRID - ATLETICO MADRID

- Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern'e 3-1 kaybeden Real Madrid, Arsenal karşısında ise 2-0'dan 2-2'yi bulmuş ve penaltılarla +1 puan daha almıştı...

- Atletico Madrid, kupadaki tek maçını Meksika'dan Guadalajara'ya karşı oynadı ve onlar da penaltılarla kazanıp +1 puan aldı...

- Asensio'nun sakatlığı Real Madrid'de planları değiştirebilir çünkü Zidane ve Bale arasındaki sürtüşme, bu plansız sakatlık sonrası yerini uzlaşmaya bırakabilir.

- Yine de Fransız çalıştırıcının "Vazquez, Jovic, Vinicius" hücum hattını kullanması ve Hazard'ı kenarda bekletmesi şaşırtmaz.

- Simeone'nin ise "Morata, Costa" ikilisini bozması beklenmiyor, savunmanın sağında da yeni transfer Trippier yer alacak. Hafif sakatlığı bulunan Joao Felix'in durumu maç saati netleşecek.

- Nacho Fernandez (Real) ve Marcos Llorente (Atletico) ise cezaları sebebiyle 'Madrid' derbisinde forma giyemeyecek.

Uluslararası Şampiyonlar Kupasında Madrid derbisi iddaanın favorisi...

DERBİNİN İDDAA'DA FAVORİSİ REAL!

Real Madrid ile Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek olan maçta iddaa, favori olarak Real'i göstermiş durumda... 1,85!

Karşılaşmanın normal süresinin berabere bitmesine 3,20 oran açıklanırken, iddaa'da Atletico'yu tercih etmek isterseniz 2,90 oranı kuponlarınıza ekleyebilirsiniz...

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