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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
06.10.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin “Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü” Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin “Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü” Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, kadınların spor yoluyla güçlendirilmesine, spordaki varlıklarının artırılmasına, binlerce genç kızın voleybol oynayarak spora kazandırılmasına ve hayallerinin peşinden gitmesine yönelik verdiği uzun soluklu katkılar sebebiyle, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) 2018 Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü’ne aday gösterilen Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu ödülü kazanarak hem Türkiye’de hem dünyada bir ilki gerçekleştirdi.


5 Ekim 2018 Cuma günü Buenos Aires’te gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Bizi çok mutlu eden bir ödül. Çünkü bu ödülün, spor alanında kazandığımız kupalarla ya da uluslararası başarılarımızla doğrudan bir ilgisi yok. Eczacıbaşı Spor Kulübü, erkek basketbolu ile çıktığı yola, kadın voleybolunu seçerek devam etti. Tüm kaynak ve yatırımlarını bu alana yönelterek, sporun kadınlar için daha ulaşılabilir olmasını sağladı. Kadın ve kız çocuklarının voleybola katılımını artırdı. IOC ödülüyle de bu çabalarımız taçlandırılmış oldu.” diye konuştu.

IOC’nin Olympism in Action Forumu’nda düzenlenen ödül töreninde, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü’nü almasını değerlendiren TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, “Eczacıbaşı Spor Kulübü, 50 yılı aşkın tarihi boyunca Türk sporunun gelişimine, kadınların spor alanındaki temsiliyetinin artmasına yönelik çok önemli çalışmalara imza attı. Voleybol alanında elde ettiği başarılar, dünyanın önde gelen kulüplerinden biri olması Türkiye’de genç kızların spora yönelmesinde, voleybolun daha popüler hale gelmesinde büyük rol oynadı. Bu çabaların bugün IOC tarafından ödüllendirilmesi ve ülkemizden değerli bir kulübümüzün bu ödülü alıyor olması, gurur ve mutluluk verici. Bu başarının elde edilmesine yönelik katkı sunan tüm Eczacıbaşı Spor Kulübü ailesini tebrik ederim” dedi.

IOC, ödülün yanı sıra Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün başlatacağı ve kadınların spora katılımının teşvik edilmesini ve genç kızların spor aracılığı ile güçlendirilmesini destekleyecek bir proje için, Kulübe 50.000 dolar değerinde hibe de sağlayacak.

IOC Kadınlar ve Spor Ödülü
IOC her yıl kadınların Olimpiyat Oyunları’na ve genel olarak spora katılımlarını teşvik eden, kadınları spor kuruluşlarında yöneticilik ve liderlik yapmaları için destekleyen, onları eğiterek sporun her alanında gelişmelerine ve güçlenmelerine katkıda bulunan, öncülük eden, örnek olan kişi ve kurumlara ödül veriyor. Ödül, dünyadaki 206 Milli Olimpiyat Komitesi, Kıtasal Spor Birlikleri, Uluslararası ve Ulusal Spor Federasyonları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversitelerin adayları arasından yapılan değerlendirme sonucunda veriliyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübü
Kadın voleybolunda iki Avrupa ve iki Dünya şampiyonluğu kazanan, binlerce kadını voleybola kazandıran, sayısız kız çocuğunu eğiten Eczacıbaşı Spor Kulübü, 1966’da Dr. Nejat F. Eczacıbaşı ve Şakir Eczacıbaşı tarafından kuruldu. Eczacıbaşı Spor Kulübü, 1990’lardan bu yana kaynaklarını sadece bu alanda kullanarak kadın voleybolunun Türkiye’de popülerleşmesine büyük katkı sağladı.

Türkiye’de sadece kadın voleyboluna odaklanan ilk spor kulübü olan Eczacıbaşı, Türkiye’deki öncülüğünün yanı sıra, dünyadaki en iyi üç voleybol kulübünden biri olarak değerlendiriliyor. Takımın 8-10 oyuncusu, her yıl milli takımlara davet ediliyor.

Sayısız kız çocuğuna özel lise ve üniversite eğitimi için voleybol aracılığıyla özel burs kazandıran Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün, kendi voleybol programları ile yetiştirdiği lisanslı voleybol oyuncularının sayısı 2017 itibariyle 11.000’i buldu. 2016 yılında ES Voleybol ile işbirliği yaparak Geleceğe Smaç projesini hayata geçiren Kulüp, proje kapsamında 6-13 yaş arası binlerce kız çocuğunu sporla buluşturdu. Bugün itibariyle, Türkiye genelinde 10 kampüste faaliyetlerini sürdüren ve 3 bin kız çocuğuna voleybol eğitimi verilen Geleceğe Smaç projesinde hedef, 2021 itibariyle 11 şehirdeki 30 kampüste 5 bin öğrenciye ulaşmak.

Geleceğe Smaç projesi kapsamında her ay yaklaşık 200 genç kız seçmelere girerek yeteneklerini test etme ve kendilerini geliştirme fırsatı bulurken, her yıl 25-30 genç oyuncu, kulüpten burs alarak voleybol hayatına devam ediyor.

Sadece genç kızları voleybola kazandırmakla yetinmeyen Eczacıbaşı Spor Kulübü, kadınların spor alanında yönetimsel varlığını da artırmayı hedefliyor. Halen Kulüpteki 19 yönetim pozisyonunun 9’unda kadınlar yer alırken (%47), kadın antrenör ve kampüs koordinatörlerinin sayısı ise 25. (%45)

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin “Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü” Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün

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