Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası ülke bazında birinci olduk
Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası Antalya'da gerçekleşti.
Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde 11 Ülkeden 1050 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti.
Büyükler / Gençler Bay ve Bayan kategorisinde 10 siklette Türk Milli Takımında yarışan Halis Avşar Spor Kulübü Sporcuları 1 altın 2 gümüş 7 bronz madalya alarak şampiyonaya veda etti
135 altın 140 gümüş 200 bronz madalya alarak ülke bazında ise birinci olduk.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle