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16.12.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası ülke bazında birinci olduk

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Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası ülke bazında birinci olduk

Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası Antalya'da gerçekleşti.

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  • Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupasından kareler
  • Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupasından kareler
  • Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupasından kareler
  • Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupasından kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde 11 Ülkeden 1050 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti.

Büyükler / Gençler Bay ve Bayan kategorisinde 10 siklette Türk Milli Takımında yarışan Halis Avşar Spor Kulübü Sporcuları 1 altın 2 gümüş 7 bronz madalya alarak şampiyonaya veda etti

135 altın 140 gümüş 200 bronz madalya alarak ülke bazında ise birinci olduk.

Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası ülke bazında birinci olduk

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