Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası başlıyor

31. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak.

Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde 16 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek organizasyonun basın toplantısı, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Spor Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu ile Ahmet Cömert'in oğlu Atilla Cömert katılımıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki merkezinde yapıldı.

Toplantıda konuşan Eyüp Gözgeç, turnuvayı çok önemli gördüklerini belirterek, "Ahmet Cömert, dünya boksu için çok önemli bir figür. İnsanlar öldükten sonra hatırlanmayı isterler. Bu turnuva aynı zamanda bir boks duayenini anma organizasyonudur. Cömert ailesi bu turnuva için büyük katkıda bulundu. Biz de maddi ve manevi olarak iyi bir birliktelik oluşturduk. Bu turnuvanın sonsuza kadar sürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Atilla Cömert ise "Bu turnuva dostluğa, barışa katkıdır. Ahmet Cömert isminin yaşatılmasını sağlayan Spor Bakanlığımıza, Boks Federasyonumuza ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da turnuvanın uzun yıllar yaşatılmasını temenni etti.

Gençler kategorisinde gerçekleştirilecek turnuvada 13 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.