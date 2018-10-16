Uluslar Ligi’ne 7 maçla devam edildi
UEFA Uluslar Ligi’nde dün 7 maç oynandı, işte detaylar...
FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya’nın düdük çaldığı C Ligi 2’nci Grup karşılaşmasında Estonya ile Macaristan 3-3 berabere kaldı.
A Ligi 4’üncü Grup’ta oynanan günün maçında ise İngiltere deplasmanda İspanya’yı 3-2 mağlup etti.
Toplu sonuçlar şu şekilde:
-A Ligi 2’nci Grup-
İzlanda - İsviçre: 1-2
-B Ligi 3’üncü Grup-
Bosna-Hersek - Kuzey İrlanda: 2-0
-A Ligi 4’üncü Grup-
İspanya - İngiltere: 2-3
-C Ligi 2’nci Grup-
Estonya - Macaristan: 3-3
Finlandiya - Yunanistan: 2-0
-D Ligi 2’nci Grup-
Belarus - Moldova: 0-0
Lüksemburg - San Marino: 3-0
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