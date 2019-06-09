Uluslar Ligi nedir? Gruplar nasıl oluşuyor?
Uluslar Ligi, UEFA tarafından dostluk maçlarına resmi bir boyut kazandırması amacıyla düzenlenen turnuvadır. İlk kez 2018 yılında gerçekleştirilen bu turnuva, A-B-C-D olmak üzere 4 ayrı ligden oluşmuş ve her ligin altında 4 farklı grup yer almıştır. Ligler, klasmanı ifade etmektedir. İşte, UEFA Uluslar Ligi hakkında bazı bilgiler
Milli takımlar düzeyindeki dostluk müsabakalarına yeni bir soluk getirmek için UEFA tarafından organize edilen Uluslar Ligi, ilk finalini 9 Haziran 2019 tarihinde yaparak sonraki yıllar için temelini atmış olacak.
UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek millî futbol takımları arasında yapılması planlanan uluslararası futbol turnuvasıdır. İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başladı ve şampiyonu 9 Haziran 2019'da belli olacak. Turnuva büyük oranda FIFA uluslararası maç takviminde yer alan dostluk maçlarının yerini alacak.
UEFA Milli Takımlar Sıralaması temel alınarak A, B,C ve D olmak üzere 4 farklı lige ayrılan 55 ülke, kendi içlerinde 3'erli veya 4'erli gruplarda yer alıyor. Listenin tepesindeki 12 ülke A Ligi'nde yer alırken, 3'erli 4 gruba ayrılmış durumda. Türkiye'nin de yer aldığı B Ligi ise 13 ile 24. sıra arasında yer alan 12 ülkeden oluşuyor ve tıpkı A Ligi gibi 3'erli 4 gruba bölünmüş durumda.
C Ligi'nde ise 25 ve 39. sıra arasında yer alan 15 ülke boy gösterecek. Bu ligde sadece bir grup 3 takımdan oluşurken diğer 3 grupta 4 takım mücadele edecek. Geriye kalan 16 takım ise D Ligi'nde 4'erli gruplar halinde mücadele edecek.
UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar şu şekilde:
A Ligi
1. Grup: Almanya, Fransa, Hollanda
2. Grup: Belçika, İsviçre, İzlanda
3. Grup: Portekiz, İtalya, Polonya
4. Grup: İspanya, İngiltere, Hırvatistan
B Ligi
1. Grup: Slovakya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti
2. Grup: TÜRKİYE, İsveç, Rusya
3. Grup: Avusturya, Bosna-Hersek, Kuzey İrlanda
4. Grup: Galler, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka
C Ligi 1. Grup: İskoçya, Arnavutluk, İsrail
2. Grup: Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Estonya
3. Grup: Slovenya, Norveç, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi
4. Grup: Romanya, Sırbistan, Karadağ, Litvanya
D Ligi
1. Grup: Gürcistan, Letonya, Kazakistan, Andorra
2. Grup: Belarus, Lüksemburg, Moldova, San Marino
3. Grup: Azerbaycan, Faroe Adaları, Malta, Kosova
4. Grup: Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein, Cebelitarık
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