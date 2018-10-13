Uluslar C Ligi 3. Grup'ta kritik maç! Norveç'in iddaa oranı düşüyor...
İlk 2 maç sonunda grubun dibine vuran Slovenya, son şansını Norveç deplasmanında kullanacak. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Celtic'in stoperi Kristoffer Ajer sakat, Hoffenheim'ın savunmacılarından Havard Nordtveit ise cezalı.
- Bu sezona iyi bir giriş yapan Joshua King (Bournemouth) ve 2-0 kazanılan Güney Kıbrıs maçında 2 gole de imzasını koyan kaptan Stefan Johansen kadrodaki dikkat çeken isimler.
- Joshua King'e hücum desteğini Alexander Sorloth'un vermesi bekleniyor. Norveç kaynaklı siteler Martin Linnes'ın de ilk 11 başlamasının yüksek olduğunu yazdı.
- Orta sahanın önemli isimleri Kevin Kampl ve Benjamin Verbic sakat.
- Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak de milli takımdan iznini istedi ve kadroda yer almıyor.
- Hücum alternatiflerinden Tim Matavz'ın da kadroda yer almaması Norveç'in oranını aşağılara çekti. İlk olarak 1,65 açılan 'Norveç kazanır' oranı, 1,50'ye kadar düşmüş durumda...
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