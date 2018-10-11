Uluslar A Ligi 3. Grup'ta kritik maç! Polonya'nın iddaa oranı düşüyor...
Portekiz, grubun ilk maçında İtalya'yı yenerek zirveye yerleşti ama Ronaldo, Quaresma gibi isimlerin yokluğunda Polonya oranında düşüş yaşandı. İşte son gelişmeler...
- Hem Lukasz Fabianski, hem de Wojciech Szczesny sağlıklı durumda, kalede kimin başlayacağı maç saati belli olacak.
- Robert Lewandowski'nin varlığı formda bir sezon geçiren Krzysztof Piatek ve Napoli'nin yıldızı Arkadiusz Milik'i kenarda bekletecek gibi duruyor.
- Lewa'nın hücum partnerinin büyük ihtimalle Piotr Zielinski olması bekleniyor, orta sahadan destek ise Krychowiak ve Karol Linetty'den gelecek.
- İlk olarak 2,90 açıklanan 'Polonya kazanır' iddaa oranı, Portekiz kadrosunun şekillenmesi sonrası 2,50'ye kadar geriledi.
Portekiz
- Geçen ay olduğu gibi bu ay da Cristiano Ronaldo milli takıma çağrılmadı. Kulislerde 'tecavüz' olayının Fernando Santos'un aklını kurcaladığı söyleniyor.
- Bruno Alves, Jose Fonte, Manuel Fernandes ve Ricardo Quresma gibi 30+ yaş oyuncuları dışarda bırakan Santos, stoper Pedro Mendes ile sağ açık Helder Costa'yı ilk kez aday kadroya aldı.
- Sevilla ile sezona müthiş bir giriş yapan Andre Silva, hücumun en ilerisinde olacaktır. Bernardo Silva de arkasından destek olur.
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