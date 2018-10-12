Uluslar A Ligi 2. Grup'ta nefes kesecek maç! Belçika'nın iddaa oranı...
İzlanda'yı farklı yenen iki takım, grup liderliği için çok büyük önemi olan maçlardan ilkinde neler yapacak? Son gelişmelere, eksiklere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Tottenham'lı oyuncular, Jan Vertonghen ve Mousa Dembele sakatlıkları sebebiyle kadroda yok.
- Sakatlığı geçmesine rağmen fiziksel formu henüz üst seviyede olmayan Kevin De Bruyne ise kadroya çağrılmadı.
- Club Brugge ile son maçlarda iyi bir performans ortaya koyan stoper Brandon Mechele de ilk kez milli takıma çağrı aldı.
- Premier Lig ve Chelsea'yi yakından takip edenler Eden Hazard'ın formunun zirvesinde olduğunu biliyordur, bilmeyenlere de hatırlatmış olalım. (son 5 maç - 7 gol - 1 asist)
- Belçika'nın 3-0 yendiği İzlanda'yı 6-0'la geçip grubun zirvesine yerleşen İsviçre, Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak maça hazır mı?
- Düzenli olarak kadroda kendine yer bulan Admir Mehmedi, Johan Djourou ve Kevin Mbabu sakat.
- Sağ bekte Michael Lang, sol bekte ise Ricardo Rodriguez görev yapacak.
- Breel Embolo ve Xherdan Shaqiri'nin Haris Seferovic'i destekleyeceği bir hücum hattı bekleniyor.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle