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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Uludağ Üniversitesi'nden Avrupa'da birincilik

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Uludağ Üniversitesi'nden Avrupa'da birincilik

Uludağ Üniversitesi Makina Topluluğu öğrencileri, 27 ülkeden 147 ekibin katılımıyla Londra'da düzenlenen, Shell Eco-marathon Avrupa 2018 yarışmasında birincilik kazandı.

Türkiye’den 13 takımın katıldığı yarışmada, Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin tasarladıkları ve ürettikleri ‘Barbaros’, şehir konseptli hidrojen enerjisi ile çalışan araç kategorisinde Avrupa’nın en verimli aracı seçildi.

UMAKİT takımı, yarışma tarihinde birincilik kazanan ilk Türk takımı oldu. Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, 5-8 Temmuz arasında 15.000 ziyaretçinin katıldığı Eco-marathon Avrupa 2018 yarışmasında şehir konseptli hidrojen enerjisi kategorisinde birincilik elde etti.

Shell'in, inovasyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamındaki en önemli projelerinden biri olan Eco-marathon Avrupa 2018 yarışmasına katılan UMAKİT takımı 1m3 hidrojen ile 183km yol kat ederek Avrupa şampiyonluğu kazandı. UMAKİT yarışma tarihinde birinci olan ilk Türk ekibi ünvanını alarak, geleceğin mühendisleri için ilham kaynağı oldu.

Türkiye’ye birincilik gururunu yaşatan Alperen Kaya, Araş. Gör. Mert Ali Özel, Seçkin Çakır, Ebubekir Pınar, İsmet Berkay Kabatepe, Furkan Avcı, Batuhan Temiz, Turgut Can Şahin, Aslıhan Pamuk, Furkan Onat, Tuğba Hacıoğlu, Şevval Ferazoğlu ve Selim Şenocak'tan oluşan 13 kişilik UMAKİT ekibi, aylarca süren yoğun çalışmaları sonucunda, Barbaros isimli hidrojen enerjili aracı tasarladı ve üretti. UMAKİT takım kaptanı Alperen Kaya, kazandıkları şampiyonluk hakkında şunları söyledi: "Dünyanın sayılı üniversitelerinin katıldığı Eco-marathon yarışmasında ülkemize ve üniversitemize şampiyonluk yaşattığımız için çok mutluyuz, kendi kategorimizde şampiyon olmanın gururunu yaşıyoruz. Her bir ekip üyesi arkadaşımın özverili çalışmalarının ve fedakârlığının karşılığını yarışta birinci gelerek aldık. Üniversitemiz, Shell, sponsorlarımız yarışmaya hazırlık ve yarışma sürecinde en büyük destekçilerimiz oldu. Tasarladığımız ve ürettiğimiz araçla, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururuyla gelecek sene aracımızın verimliliğini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.”

27 Avrupa ülkesinden 147 takıma ev sahipliği yapan yarışmada ülkemizi, Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Sakarya, Trabzon’dan katılan 12 üniversite ve 1 liseden yaklaşık 150 öğrenci temsil etti. Türkiye takım sayısı ile yarışmaya katılan ilk 3 ülkenin arasında yer aldı.

Ahmet Erdem: “UMAKİT ekibini tebrik ediyorum”

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell Eco-marathon’da birincilik kazanan ekibi tebrik etti: “Shell’in gençleri alternatif enerji kaynaklarına odaklanarak, daha az enerjiyle daha fazla mesafe kat eden araçlar tasarlayıp üretmeye teşvik etmek için düzenlediği Shell Eco-marathon yarışmasında birincilik kazanan UMAKİT ekibini kutluyorum. Türkiye’ye şampiyonluk kazandırdığımız için çok mutluyuz. Uluslararası yarışmaya 13. kez katılıyoruz ve son 3 yıldır Eco-marathon yarışmasını Türkiye’de TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve OİB (Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği) işbirliği ile yürütmekten büyük heyecan duyuyoruz."

İsmail Gülle: “Gençlerimizi teknolojik alanlara yönlendirmeliyiz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Shell Eco-marathon’da birincilik kazanan ekibin başarılarının devamını dileyerek şunları kaydetti: “1985 yılından bu yana düzenlenen Shell Eco-marathon’da gençler, ürettikleri enerji tasarruflu otomobiller ile en az yakıtla en uzun mesafeyi kat etmek için yarışıyor. Tüm dünyada 33 yılda 90 bine yakın öğrenci, bu küresel mühendislik yarışmasına katıldı ve bu yıl ilk defa bir Türk takımı bu yarışmanın galibi oldu. Bize bu gururu yaşatan UMAKİT takımına ve Uludağ Üniversitesi’ne can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Teknolojik üretkenliği yüksek ve dinamik bir nüfus, ülke ekonomimizin güçlenmesinde kritik öneme sahip. Böyle bir nüfusa sahip olmanın yolu da gençlerimizi teknolojik alanlara yönlendirmekten geçiyor. Bu sebeple, UMAKİT’in başarılarının hem diğer takımlarımız için hem de bu tür yarışmalara katılmanın hayalini kuran genç kardeşlerimiz için bir ümit ve motivasyon kaynağı olmasını diliyorum.”

Shell Eco-marathon Türkiye, 21-23 Eylül’de İstanbul’da

Shell Eco-marathon, dünya genelinde Avrupa, Asya ve Amerika’daki bölgesel etkinliklerin dışında sadece 4 ülkede düzenleniyor. Shell Eco-marathon Türkiye, 2015 yılından bu yana Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) işbirliği ile gerçekleşiyor.  Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Shell Eco-marathon Türkiye, 21-23 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

 

 

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