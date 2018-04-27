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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
27.04.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

UltrAslan'dan şehitler ve gaziler adına kütüphane

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UltrAslan'dan şehitler ve gaziler adına kütüphane

Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'ın üniversiteler oluşumu olan ultrAslan UNI, ülkenin çeşitli yerlerinde şehit ve gaziler anısına kütüphaneler kurmaya devam ediyor.

Galatasaray taraftar topluluğu Ultraslan'ın üniversiteler topluluğu olan ultrAslan UNI, şehit ve gaziler için kütüphaneler açmayı sürdürüyor. Bursa Teknik Üniversitesi temsilciliği tarafından hain terör saldırısında şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına Bursa Gürsu Yüksel Bodur İlkokulu'nda, 'Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kütüphanesi' oluşturdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi temsilciliği ise iki yıl önce Vodafone Park önündeki hain terör saldırısında can veren şehitleri de unutmayarak Konya Doğanhisar Cumhuriyet İlkokulu'nda, 'Şehit Tim 47 Kütüphanesi' kuruldu. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Avrupa Meslek Yüksekokulu ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde faaliyet gösteren ultrAslan UNI de Kuzey Irak gazisi İsmail Hakkı Atasoy adına Isparta'nın Yazısöğüt Köyü İlkokulu'na 'İsmail Hakkı Atasoy Kütüphanesi'ni kurdu.

ultrAslan UNI Genel Koordinatörü Atakan Bodan, kurulan kütüphaneler hakkında yaptığı açıklamada, "Kütüphanemizin açılışına katılarak bizleri onurlandıran şehitlerimizin yakınlarına, değerli büyüklerimize ve bizlerin bu güzel gününde yanında olan herkese teşekkür ederiz. ultrAslan UNI'nin bugün Türkiye ve yurtdışı olmak üzere açtığı kütüphane sayısı 60'a ulaştır. Daha önce Özgecan Aslan, Eren Bülbül, Fethi Sekin, Ömer Halisdemir, Öğretmen Necmettin Yılmaz, Öğretmen Aybüke Yalçın, Uzman Çavuş Sinan Oruç, Astsubay Ahmet Çelik, Polis Durmuş Öcal ve diğer şehitlerimizin adına kütüphaneler kurduk. Şehitlerimizin adını her fırsatta yaşatmaya devam edeceğiz. Stadyum içinde taraftar, stadyum dışında vatan, millet duygusu içinde birleşmiş üniversiteli gençlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yaptığımız projelere hızla devam ederken daha fazla ne yapabiliriz düşüncesiyle yeni projeler üretmenin amacındayız. Bu bağlamda yaptıklarımız ülkemizdeki diğer sayısız taraftar gruplarına, hatta bir çok insana örnek teşkil edebilir. Bu projelerin gerçekleşmesinde bizlere olan desteğini ve inancını hiç esirgemeyen ultrAslan tribün liderlerinden Sebahattin Şirin ve Yılmaz Tutuş'a sonsuz teşekkür ederiz. Onların desteği olduğu sürece çok daha anlamlı projelere imza atacağız. ultrAslan UNI olarak bundan sonra da hem şehitlerimizin adını yaşatmaya, hem de geleceğimizin teminatı kardeşlerimizin eğitimine destek olmaya büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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