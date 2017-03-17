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Ülker'den ESpor'a dev yatırım!

Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Ülker, futbol ve basketbol yatırımlarından sonra tercihini eSpor'dan yana kullandı.

Koray DURKAL
SON GÜNCELLEME

Daha önce SuperMassive takımına destek vererek eSpor sektörüne adım atan Ülker, 'mutluluk her yerde' sloganıyla bu kez League of Legends Şampiyonluk Ligi'nin sponsoru oldu.

Ülkerden ESpora dev yatırım

Swiss Hotel'de gerçekleşen tanıtım toplantısında Riot Games Ülke Müdürü Bora Koçyiğit ve Ülker adına Başak Karaca yer aldı.

League of Legends nedir, nasıl oynanıyor?

Online oynanan bir strateji oyunu

Temel amaç; rakibin alanını ele geçirmek

Birbirinden farklı 130’dan fazla karakter

Her takım 5’er kişi

Üst koridor, ormancı, orta koridor, saldırı gücü taşıyıcısı, destek

Oyuna liderlik eden ülke Güney Kore

Dünya İstatistikleri

En çok oynanan online oyun

100 milyondan fazla kayıtlı oyuncu

Günlük 27 milyon oyuncu

Oynayanların ağırlıklı yaş aralığı 14-28

2016 finali – 370 milyon kişi / 18 dilde 23 yayıncı

Türkiye İstatistikleri

En çok oynanan online oyun

3 milyon oyuncu

Yaş aralıkları dünya ile paralel, 14 – 28

2014, 2015, 2016 finalleri Ülker Sports Arena’da yapıldı.

2016 TBF yayınını Youtube üzerinden 750 bin kişi izledi.

 

 

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