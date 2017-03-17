Ülker'den ESpor'a dev yatırım!

Daha önce SuperMassive takımına destek vererek eSpor sektörüne adım atan Ülker, 'mutluluk her yerde' sloganıyla bu kez League of Legends Şampiyonluk Ligi'nin sponsoru oldu.
Swiss Hotel'de gerçekleşen tanıtım toplantısında Riot Games Ülke Müdürü Bora Koçyiğit ve Ülker adına Başak Karaca yer aldı.
League of Legends nedir, nasıl oynanıyor?
Online oynanan bir strateji oyunu
Temel amaç; rakibin alanını ele geçirmek
Birbirinden farklı 130’dan fazla karakter
Her takım 5’er kişi
Üst koridor, ormancı, orta koridor, saldırı gücü taşıyıcısı, destek
Oyuna liderlik eden ülke Güney Kore
Dünya İstatistikleri
En çok oynanan online oyun
100 milyondan fazla kayıtlı oyuncu
Günlük 27 milyon oyuncu
Oynayanların ağırlıklı yaş aralığı 14-28
2016 finali – 370 milyon kişi / 18 dilde 23 yayıncı
Türkiye İstatistikleri
En çok oynanan online oyun
3 milyon oyuncu
Yaş aralıkları dünya ile paralel, 14 – 28
2014, 2015, 2016 finalleri Ülker Sports Arena’da yapıldı.
2016 TBF yayınını Youtube üzerinden 750 bin kişi izledi.