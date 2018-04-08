Soldado'non golü ofsayt mı? Gerçek...
Fenerbahçe'nin Osmanlıspor karşılaşmasında buluğu ilk gol epey tartışma yarattı.
Fenerbahçe - Osmanlıspor maçının 54. dakikasında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı. Martin Skrtel'in golünde Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas, topu tehlikeli bir yerde tuttu. Yan hakem Karcemarskas'ın topu çizgi gerisinde kontrol ettiğini tespit ederek santraya koştu. Hakem Halil Umut Meler ise golü verdi.
Hakem golü verdikten sonra Osmanlıspor futbolcuları Meler'e epeyce itiraz etti. Meler kararından caymazken sarı-lacivertliler bu golle 1-0 öne geçti.
Kısır geçen ilk yarıda Fenerbahçe pozisyon bulmakta zorlanmıştı. Valbuena'nın oyuna girişiyle hücumda daha etkili olan ev sahibi takım, Osmanlı kalesinde epey tehlike yarattı.
SOLDADO'NUN GOLÜ OFSAYT...
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta atılan iki gol de büyük tartışma yarattı. Skrtel'in golünün 5 cm ile çizgiyi geçtiği belirtilirken Soldado'nun golünün ise ofsayt olduğu ortaya çıktı.
Pieroya göre Soldado, Giuliano'nun şutu esnasında 24 cm ile ofsayt konumunda.
*Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
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