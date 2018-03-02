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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Fenerbahçe'de gözler Akhisarspor maçına çevrildi!

Futbol
aa-spor
02.03.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

Ülker Stadı'nda geziler başlıyor!

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Fenerbahçe Futbol Takımı'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ülker Stadı'nda gezi turları, 6 Mart Salı gününden itibaren başlayacak.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübün 110 yıllık gurur dolu geçmişine ev sahipliği yapan, Türk futbol tarihinin aynası niteliğindeki Papazın Çayırı'ndan bugüne gelen Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, bilinmeyen ve en merak edilen alanları ile tüm sporseverler ile buluşmaya hazır. 'Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu' marka ismi ile hayata geçecek olan bu özelleştirilmiş deneyimi ziyaretçiler, rehberler eşliğinde yaşayacak. Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu, 6 Mart Salı günü kapılarını ziyaretçilerine açıyor." denildi.
Tur kapsamında ziyaretçilerin; rehber eşliğinde basın ile yönetim localarının yanı sıra canlı maç anlatım, basın toplantı, Fenerbahçe ve misafir takım soyunma odalarıyla yedek kulübelerini gezebileceği kaydedildi.

Pazartesi ve iç saha maç günleri hariç haftanın her günü gerçekleştirilecek turların, saat 10.00'dan itibaren 45 dakika aralıklarla yapılacağı belirtildi.
Stat turu ve müze ziyaretini kapsayan biletler, tam 30 ve indirimli 20 lira olarak belirlendi. Biletler, 6 Mart Salı gününden itibaren Fenerbahçe Efsanesi bilet gişesinden satışa sunulacak.

Ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 saat sürecek gezide, Green box teknolojisi ile farklı senaryolarda futbolcularla ve efsane kupalarla fotoğraflarda bir araya gelecek.

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